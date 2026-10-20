Immer mehr Phishing-Mails: Ministerium warnt

Das Bundesministerium für Finanzen (BMF) warnt eindringlich vor „einer steigenden Anzahl von Betrugsversuchen“ im Internet. Die Betrüger fallen mit einer „zunehmenden Professionalität“ auf, die Österreicher müssen aufpassen. „Die Internetbetrüger bedienen sich dabei immer häufiger ausgeklügelter Tricks“, warnt das BMF. Das Ziel der Kriminellen ist es, an persönliche Daten der Opfer zu kommen und sie zu Überweisungen anzustiften.