Erfolgslauf geht weiter: Tagger im Viertelfinale!

Der Erfolgslauf von Lilli Tagger geht weiter: Die 18-Jährige steht beim WTA-250-Turnier in Osaka schon im Viertelfinale.
Die Osttirolerin gewann am Mittwoch das Teenager-Duell mit der 19-jährigen Tschechin Tereza Valentova 7:5 und 6:3. Nächste Gegnerin könnte die in Japan als Nummer 1 gesetzte US-Amerikanerin Ann Li, die Nummer 25 der Welt, sein.
Tagger musste in ihrem Match zunächst einem 1:3 hinterherlaufen, ehe ihr Breaks zum 3:3 und 7:5 gelangen. Im zweiten Satz genügte ihr ein verlorenes Aufschlagspiel ihrer Gegnerin (1:3), um die Partie zu gewinnen. Nach 1:48 Stunden stand der Sieg über die in der Weltrangliste 31 Plätze hinter Tagger rangierende Valentova fest.
Kraus chancenlos
Sinja Kraus war beim 2:6 und 1:6 gegen Talia Gibson (WTA-42.) indes chancenlos. Während der Australierin in jedem Satz jeweils zwei Breaks gelangen, vergab die Wienerin, die sich durch die Qualifikation gekämpft hatte, ihre drei Breakchancen allesamt.
OSAKA (WTA-250, 283.347 Dollar, Hart) – Achtelfinale:
Lilli Tagger (AUT) – Tereza Valentova (CZE) 7:5,6:3
Talia Gibson (AUS-4) – Sinja Kraus (AUT) 6:2,6:1
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