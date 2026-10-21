Erfolgslauf geht weiter: Tagger im Viertelfinale!

Tagger musste in ihrem Match zunächst einem 1:3 hinterherlaufen, ehe ihr Breaks zum 3:3 und 7:5 gelangen. Im zweiten Satz genügte ihr ein verlorenes Aufschlagspiel ihrer Gegnerin (1:3), um die Partie zu gewinnen. Nach 1:48 Stunden stand der Sieg über die in der Weltrangliste 31 Plätze hinter Tagger rangierende Valentova fest.