Bericht: Musk selbst befahl Starlink-Bremse

Trump schiebt Verantwortung weg

Vergangene Woche hatte Musk betont, die Entscheidung über die Nutzung von Starshield obliege letztlich dem Präsidenten. Der schob auch die Verantwortung von sich weg. Am Freitag sagte Trump, er halte weder sich noch Musk für den Ausfall des Starlink-Zugangs verantwortlich. Wegen des Vorfalls wächst in Washington der Druck auf den Präsidenten. Mehrere US-Senatoren, darunter auch Republikaner, verlangen eine Untersuchung.