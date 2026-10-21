Musk: Tesla und SpaceX prüfen Zusammenschluss

Jetzt sagte er, er persönlich finde, solch ein Zusammenschluss sei eine gute Idee. Es wäre aber „übertrieben“ zu sagen, dass es „mit Sicherheit“ dazu kommen werde, schränkte er ein. Musk verwies darauf, dass für einen solchen Schritt die Zustimmung von mindestens 50 Prozent aller Tesla-Aktionäre notwendig wäre.