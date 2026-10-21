Mordprozess: Neugeborenes erschlagen und abgelegt

Ein rumänischer Familienclan sitzt nun zwei Tage vor Geschworenen im Landesgericht Eisenstadt. Der Vorwurf ist bedrückend: Es geht um die Tötung eines neugeborenen Babys, das an einem Grenzübergang im Burgenland einfach in einer Sporttasche abgelegt wurde. Hauptangeklagt ist die junge Mutter – aber nicht wie ihre Familie wegen Mordes.
Es war ein Horrorfund am Grenzübergang Nickelsdorf im Burgenland: In einer Reisetasche lag die Leiche eines Neugeborenen. Die Obduktion ergab, dass das kleine Mädchen erschlagen und bei eisigen Temperaturen im Jänner einfach abgelegt wurde. Im Landesgericht Eisenstadt müssen sich nun fünfköpfige rumänische Familie verantworten – darunter die damals erst 17-jährige Mutter des Babys.
Tötung bei der Geburt und Mord
Die Staatsanwaltschaft wirft der Jugendlichen nun in dem zweitägigen Prozess „Tötung eines Kindes bei der Geburt“ vor. Aufgrund ihres Alters drohen ihr bis zu zweieinhalb Jahre Haft. Doch die Einwirkung des Geburtsvorgangs kommt freilich nur der Mutter des kleinen Mädchens zugute. Ihrer Mutter, Schwester sowie Bruder und Schwager werden Beteiligung an einem Mord vorgeworfen. Das bedeutet bei einer entsprechenden Verurteilung bis zu 20 Jahre Haft oder lebenslang!
Was es besonders zu klären gilt: die Umstände. Wer hat der 17-Jährigen wann und wie geholfen? Welcher Beitrag wurde von wem allfällig geleistet? Videoaufnahmen von Überwachungskameras zeigen jedenfalls, wie eine junge Frau aus einem Reisebus aussteigt, die schwarze Sporttasche am Grenzübergang Nickelsdorf neben einem Mistkübel abstellt und weggeht. Die Frage nach dem Warum ist offen ...
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.