Mordprozess: Neugeborenes erschlagen und abgelegt

Tötung bei der Geburt und Mord

Die Staatsanwaltschaft wirft der Jugendlichen nun in dem zweitägigen Prozess „Tötung eines Kindes bei der Geburt“ vor. Aufgrund ihres Alters drohen ihr bis zu zweieinhalb Jahre Haft. Doch die Einwirkung des Geburtsvorgangs kommt freilich nur der Mutter des kleinen Mädchens zugute. Ihrer Mutter, Schwester sowie Bruder und Schwager werden Beteiligung an einem Mord vorgeworfen. Das bedeutet bei einer entsprechenden Verurteilung bis zu 20 Jahre Haft oder lebenslang!