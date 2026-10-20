Internetstar (38) stirbt an „schwerer Hirnblutung“

Wolke galt als einer der Vorreiter des Streamings. Schon vor mehr als zehn Jahren experimentierte er mit dem sogenannten „In Real Life“-Streaming, also Livestreams von unterwegs. Wolke war im In- und Ausland unterwegs und zeigte direkt im Livestream, was er dabei erlebte. Wolke produzierte auch aufwendige Livestreams für Internet-Stars wie „Knossi“ oder „MontanaBlack“.