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Trauer um Adam Wolke

Internetstar (38) stirbt an „schwerer Hirnblutung“

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20.10.2026 17:26
Der Streamer Adam Wolke (36) ist überraschend verstorben. (Symbolbild)
Der Streamer Adam Wolke (36) ist überraschend verstorben. (Symbolbild)(Bild: UZHURSKY)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die deutsche Streaming-Szene steht unter Schock: Internet-Star Adam Wolke (38) ist völlig unerwartet verstorben. Die traurige Nachricht machte sein Freund und Streamer Jens „Knossi“ Knossalla am Dienstag auf Instagram öffentlich.

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„In tiefer Trauer müssen wir euch mitteilen, dass unser Adam leider verstorben ist“, heißt es in einem Instagram-Posting von Jens Knossalla und Verena Ullrich, die ebenfalls als Streamerin aktiv und eine Freundin Wolkes ist. Wolkes Management bestätigte der „Bild“ den Tod des Streamers, der laut der Zeitung 38 Jahre alt war.

„Wir waren bis zuletzt an seiner Seite und haben ihn auf seinem letzten Weg begleitet“, schreiben Knossalla und Ullrich. Die beiden machen auch öffentlich, woran Wolke gestorben sei. „Er erlitt eine schwere Hirnblutung infolge eines geplatzten Hirnaneurysmas.“

„Knossi“ und Ullrich veröffentlichten ein gemeinsames Posting:

Ein Aneurysma ist eine Ausbuchtung einer Arterie. Wenn es platzt, strömt Blut heraus und erhöht den Druck auf das Gehirn. Dabei können Hirnzellen massiv geschädigt werden, im schlimmsten Fall endet eine Hirnblutung tödlich.

„Wir sind zutiefst erschüttert und können noch immer kaum in Worte fassen, was passiert ist“, zeigen sich Wolkes Freunde verletzlich. Sie bitten die Community, „mit dieser Nachricht behutsam und respektvoll umzugehen“ und die Privatsphäre von Wolkes Familie zu respektieren.

Adam Wolke starb völlig unerwartet:

Unter dem Beitrag auf Instagram trauern Internetpersönlichkeiten wie Joey Kelly und Katja Krasavice um den Streamer. „Ruhe in Frieden Adam“, kommentiert auch der österreichische Fitness-Influencer Sascha Huber.

Wolke galt als einer der Vorreiter des Streamings. Schon vor mehr als zehn Jahren experimentierte er mit dem sogenannten „In Real Life“-Streaming, also Livestreams von unterwegs. Wolke war im In- und Ausland unterwegs und zeigte direkt im Livestream, was er dabei erlebte. Wolke produzierte auch aufwendige Livestreams für Internet-Stars wie „Knossi“ oder „MontanaBlack“.

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