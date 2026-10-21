Diebesgut: Wem gehören diese luxuriösen Fahrräder?

Ein 37-jähriger Rumäne wurde im Zuge der Ermittlungen als Tatverdächtiger ausgeforscht und vorläufig festgenommen. Er bestritt den Diebstahl und gab an, die Fahrräder lediglich für den Transport übernommen zu haben. Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete daraufhin die Anzeige des Mannes auf freiem Fuß an.