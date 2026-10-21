Diebesgut: Wem gehören diese luxuriösen Fahrräder?

Mitte September stellte die Polizei in einem Kastenwagen im steirischen Kirchberg an der Raab drei gestohlene Fahrräder sicher. Zwei der luxuriösen Räder konnten noch immer keinen rechtmäßigen Besitzern übergeben werden.
Wie berichtet, führte die Ortung eines gestohlenen Kinderfahrrades mittels eines sogenannten „AirTags“ Mitte September zu einem in Kirchberg an der Raab abgestellten Kastenwagen. Darin stellten Polizisten insgesamt drei Fahrräder sicher.
Ein 37-jähriger Rumäne wurde im Zuge der Ermittlungen als Tatverdächtiger ausgeforscht und vorläufig festgenommen. Er bestritt den Diebstahl und gab an, die Fahrräder lediglich für den Transport übernommen zu haben. Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete daraufhin die Anzeige des Mannes auf freiem Fuß an.
Fahrradbesitzer gesucht
Während ein Fahrrad wieder seinem Besitzer übergeben werden konnte, sind zwei der Fahrräder nach wie vor herrenlos. Auch Nachforschungen beim Bikepark Leogang brachten keine neuen Erkenntnisse. Bei den sichergestellten Fahrrädern handelt es sich um folgende Modelle:
Personen, die eines der Fahrräder wiedererkennen oder Hinweise zu deren rechtmäßigen Besitzern geben können, werden ersucht, sich bei der Polizeiinspektion Kirchbach in Steiermark unter 059133/6124 zu melden.
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