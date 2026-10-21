Letzte Mohikanerin im Anflug auf die große Kugel

Künftig schiebt sie sich an, als dritte Deutsche nach Katja Seizinger und Maria Höfl-Riesch die große Kugel zu holen – was nach dem Slalom-Rückzug von Shiffrin, dem Karriereende von Lara Gut-Behrami und dem verspäteten Saisonbeginn von Sofia Goggia und Federica Brignone schon in diesem Winter realistisch erscheint. „Irgendwann“, sagt Aicher, die zuletzt am Bodensee Schwedens Königin Silvia traf, nun Ski-Queen Shiffrin herausfordert, „ist das mein Ziel“. Vorerst zählt nur Sölden. Wo sie noch nie über Rang 28 hinauskam: „Mit dem Steilhang habe ich mich noch nicht angefreundet“, grinst sie. Auch das scheint nur eine Frage der Zeit …