Glenn Close mit Gehstock: „Fühle mich großartig“

Sie halte sich in Schuss, um bald wieder Termine wahrzunehmen. Kommende Woche möchte Close in London bei der Premiere von „Die Tribute von Panem: Sunrise on the Reaping“ dabei sein. Darin spielt sie die Rolle der Drusilla Sickle. Danach werde sie in New York zur Premiere der zweiten Staffel der Serie „All‘s Fair“ erwartet, erzählt sie.