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Glenn Close mit Gehstock: „Fühle mich großartig“

Society International
21.10.2026 08:30
Glenn Close im Oktober 2026
Glenn Close im Oktober 2026(Bild: AFP/MANOLI FIGETAKIS)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Hollywood-Ikone Glenn Close (79), die kürzlich mit einem Gehstock fotografiert wurde, hat mit einer persönlichen Erklärung auf Sorgen ihrer Fans reagiert. Nach einer Hüftoperation sei sie auf den Stock angewiesen.

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„Meine linke Hüfte war in einem wirklich schlechten Zustand“, aber niemand müsse sich Sorgen machen: „Ich fühle mich großartig.“

Sie halte sich in Schuss, um bald wieder Termine wahrzunehmen. Kommende Woche möchte Close in London bei der Premiere von „Die Tribute von Panem: Sunrise on the Reaping“ dabei sein. Darin spielt sie die Rolle der Drusilla Sickle. Danach werde sie in New York zur Premiere der zweiten Staffel der Serie „All‘s Fair“ erwartet, erzählt sie.

Auszeichnung mit Oscar-Ehrenpreis 
Am 15. November soll Close mit einem Oscar-Ehrenpreis ausgezeichnet werden. Auch der Animationskünstler Floyd Norman und der britische Regisseur Ridley Scott werden Sonderehrungen erhalten. Die Preise werden im Rahmen der „Governors Awards“-Gala in Los Angeles überreicht.

Close hat in vielen Filmen wie „Eine verhängnisvolle Affäre“ mitgespielt und ist unter anderem als Bösewichtin Cruella de Vil aus „101 Dalmatiner“ bekannt. Sie war bereits achtmal für einen Oscar nominiert, hat die begehrte Trophäe aber nie gewonnen.

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