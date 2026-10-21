NS-Parolen am Fahrerhaus: Lkw-Chauffeur verurteilt

„Wenn ich fleißig arbeite, bin ich frei“

„Und warum ,Arbeit macht frei‘ und nicht ,Arbeit macht stark‘ oder irgendeine andere Parole?“, will die Vorsitzende weiter wissen. „Ich habe meine Familie verloren, meine Kinder, werde gepfändet und habe mir einfach gedacht, wenn ich fleißig arbeite, kann ich mir wieder was leisten und bin frei.“ Er habe sich nichts dabei gedacht. „Es hat einfach gepasst. Aber ich habe nicht gedacht, dass es bei den Leuten so eine Assoziation erweckt. Aber hinterher ist man immer gescheiter.“