Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Hinterher schlauer“

NS-Parolen am Fahrerhaus: Lkw-Chauffeur verurteilt

Steiermark
21.10.2026 08:45
Der Angeklagte: „Hinterher ist man immer schlauer.“
Der Angeklagte: „Hinterher ist man immer schlauer.“(Bild: Stockner Eva, Krone KREATIV)
Porträt von Eva Stockner
Von Eva Stockner

Mit Nazi-Parolen auf seinem Fahrerhaus fuhr ein 34-jähriger Lkw-Fahrer durch die Steiermark. Jetzt wurde er in Graz verurteilt.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Bei einer Baustelle vor einem Hotel in Graz stach der Lkw im vergangenen Sommer einem Passanten ins Auge: „Führerhaus“ stand über dem Fahrerhaus zu lesen, am rechten Seitenfenster prangte „Klagt nicht, kämpft“, am linken „Arbeit macht frei“. Alles in gotischer Schrift. Der Zeuge erstattete Anzeige. Der Fahrer des Lkw wurde umgehend angeklagt.

„Arbeit macht frei“ – dieser zynische Satz stand an den Eingängen der Konzentrationslager der Nationalsozialisten. „,Klagt nicht, kämpft‘ war die Parole der NS-Fallschirmjäger“, erklärt die Staatsanwältin beim Prozess gegen den Lkw-Fahrer am Dienstag in Graz. Der Schriftzug „Führerhaus“ lasse zudem die Assoziation mit Adolf Hitler zu.

„Er ist ja nicht blöd“
„Mein Mandant ist sicher nicht nationalsozialistisch angehaucht“, betont dessen Verteidigerin. Er habe sich schlicht nichts dabei gedacht. „Wäre er ein Nazi, hätte er das nicht hingepickt. Er ist ja nicht blöd. Nazis machen das nicht öffentlich. Die wissen ja, dass es strafbar ist!“, so die Anwältin.

Mit diesen Parolen fuhr der Mann durch die Steiermark.
Mit diesen Parolen fuhr der Mann durch die Steiermark.(Bild: Krone-Collage/zVg, Krone KREATIV)

„Auch wenn es Führerhaus heißt, warum klebt man extra noch Führerhaus drauf, wo man doch weiß, dass diese Assoziation entstehen kann?“, fragt Richterin Julia Riffel. „Ich habe das bei anderen Lkw gesehen. Und wir kleben gern Pickerl drauf“, zuckt der Familienvater die Schultern. Zudem würde ihm die geschwungene Schrift gefallen.

„Wenn ich fleißig arbeite, bin ich frei“
„Und warum ,Arbeit macht frei‘ und nicht ,Arbeit macht stark‘ oder irgendeine andere Parole?“, will die Vorsitzende weiter wissen. „Ich habe meine Familie verloren, meine Kinder, werde gepfändet und habe mir einfach gedacht, wenn ich fleißig arbeite, kann ich mir wieder was leisten und bin frei.“ Er habe sich nichts dabei gedacht. „Es hat einfach gepasst. Aber ich habe nicht gedacht, dass es bei den Leuten so eine Assoziation erweckt. Aber hinterher ist man immer gescheiter.“

Zitat Icon

Ich habe nicht gedacht, dass es bei den Leuten so eine Assoziation erweckt. Aber hinterher ist man immer gescheiter.

Der Angeklagte

Und das „Klagt nicht, kämpft“? Das sollte nur zeigen, dass man sich immer aufrappeln kann, egal was passiert ist. „Man könnte aber so viele andere Parolen schreiben“, wirft die Richterin ein. „Es hat mir halt gefallen. Ich dachte mir nichts Böses und wollte keinen beleidigen.“

Verantwortung gerät ins Wanken
Allerdings gerät seine harmlose, unwissende Verantwortung gehörig ins Wanken, als ihm die Vorsitzende Chat-Nachrichten vorhält, die auf seinem Handy sichergestellt wurde. Und da ist viel mit Reichsadlern, Hitler-Witzen und Ähnlichem zu lesen. „Aber das habe ich nur geschickt bekommen. Ich habe nichts geschickt“, verteidigt sich der Lkw-Fahrer. „Wenn mir wer so was schickt, dann ruf ich ihn an und frag ihn, ob er spinnt“, wirft der beisitzende Richter Christoph Lichtenberg ein. „Ja, jetzt weiß ich eh, dass ich es hätte löschen sollen.“

Lesen Sie auch:
Mit einem Spruch, der im Nationalsozialismus die Mordopfer in den Konzentrationslagern ...
„Arbeit macht frei“
Lkw fährt mit NS-Parole durch die Steiermark
22.07.2026

„Aber warum sollte man jemandem so etwas schicken, wenn es dem anderen gar nicht gefällt? Mir schickt niemand solche Nachrichten“, betont Julia Riffel. „Ich kann ja nix dafür, wenn er mit das schickt“, grummelt der Angeklagte. „Fragen Sie ihn, warum er es getan hat.“

Offenbar schenken die Laienrichter letztlich der Beteuerung des Angeklagten keinen Glauben, denn das Urteil fällt schnell, wenn auch nicht einstimmig: 5400 Euro Geldstrafe und acht Monate auf Bewährung. Der Lkw-Fahrer nimmt an, die Staatsanwältin gibt keine Erklärung ab; nicht rechtskräftig.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
21.10.2026 08:45
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Schreck vor Abflug
Triebwerksbrand setzt Flügel von Airbus in Brand
Feuerball am Himmel
Raketenteil schlug auf Plantage in Indonesien ein
Die britische Schauspielerin Bonnie Wright ist zum zweiten Mal Mama geworden.
Bonnie Wright
„Harry Potter“-Schauspielerin ist Mama geworden
An ligurischer Küste
Großer Thunfisch jagt Mann Riesenschreck ein
Dramatische Kulisse
Skopje: Sonnenuntergang färbt Himmel spektakulär
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
Schock nach Todesfahrt: „Marie war so lebensfroh“
114.874 mal gelesen
Hans S. (90) verlor seine geliebte Enkelin Marie bei dem Unfall. Sie wurde 16 Jahre alt.
Niederösterreich
Züge kollidierten in Bahnhof, Autos in Flammen
96.772 mal gelesen
Großeinsatz im Verschubbahnhof Kledering: Nach der Kollision mehrerer Güterwaggons brach ein ...
Bundesliga
Horror-Verletzung! Sturm-Goalie schon operiert
92.686 mal gelesen
Sturm-Goalie Daniil Chudjakow verletzte sich im Derby schwer.
Außenpolitik
Staatsbürgerschafts-Entzug? Kneissl einverstanden
1522 mal kommentiert
Um die ehemalige Ministerin will einfach keine Ruhe einkehren.
Wirtschaft
Neues Gesetz könnte Diesel um 95 Cent verteuern
1334 mal kommentiert
Tanken könnte auf lange Sicht noch teurer werden, warnt die WKÖ. 
Innenpolitik
Stocker: „Wären solche Proteste bei uns, dann …“
973 mal kommentiert
Brennende Fahrzeuge, geplünderte Geschäfte und massive Angriffe auf Polizeikräfte prägen die ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf