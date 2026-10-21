Sechsjährige Volksschule schon bald an 40 Schulen?

Mehr als 40 Schulen wollen ab 2027/28 bzw. 2028/29 einen Schulversuch zur sechsjährigen Volksschule durchführen.
Sowohl Volksschulen als auch AHS-Unterstufen und Mittelschulen als Partnerschulen haben Interesse bekundet. Nun müssen allerdings noch die dortigen Schulpartnerschaftsgremien zustimmen. Dafür braucht es eine Zwei-Drittel-Mehrheit der Erziehungsberechtigten und Lehrkräfte.
Derzeit dauert die Volksschule in Österreich vier Jahre. Mit zehn Jahren müssen sich die Kinder zwischen Mittelschule und – ausreichend gute Noten vorausgesetzt – AHS-Unterstufe entscheiden. Das ist im internationalen Vergleich relativ früh. Eine Aufteilung erst mit zwölf soll den Schülern zwei zusätzliche Jahre bringen, um in vertrauter Lernumgebung ihre Stärken zu entwickeln.
Fünf Volksschulen sollen ausgewählt werden
Bis zum 16. Oktober hatten Schulen die Möglichkeit, ihr Interesse an dem Schulversuch kundzutun. Nun sollen die Schulen im Rahmen von Informationsabenden vor Ort über das Projekt informieren und offene Fragen klären. Das Ministerium will dann zunächst fünf Volksschulen mit passenden Kooperationsschulen in drei Bundesländern für einen Start des Schulversuchs 2027/28 gewinnen.
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