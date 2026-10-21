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Sechsjährige Volksschule schon bald an 40 Schulen?

Österreich
21.10.2026 07:55
Derzeit dauert die Volksschule in Österreich vier Jahre. Mit zehn Jahren müssen sich die Kinder ...
Derzeit dauert die Volksschule in Österreich vier Jahre. Mit zehn Jahren müssen sich die Kinder zwischen Mittelschule und AHS-Unterstufe entscheiden.(Bild: LIGHTFIELD STUDIOS - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Mehr als 40 Schulen wollen ab 2027/28 bzw. 2028/29 einen Schulversuch zur sechsjährigen Volksschule durchführen. 

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Sowohl Volksschulen als auch AHS-Unterstufen und Mittelschulen als Partnerschulen haben Interesse bekundet. Nun müssen allerdings noch die dortigen Schulpartnerschaftsgremien zustimmen. Dafür braucht es eine Zwei-Drittel-Mehrheit der Erziehungsberechtigten und Lehrkräfte.

Derzeit dauert die Volksschule in Österreich vier Jahre. Mit zehn Jahren müssen sich die Kinder zwischen Mittelschule und – ausreichend gute Noten vorausgesetzt – AHS-Unterstufe entscheiden. Das ist im internationalen Vergleich relativ früh. Eine Aufteilung erst mit zwölf soll den Schülern zwei zusätzliche Jahre bringen, um in vertrauter Lernumgebung ihre Stärken zu entwickeln.

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