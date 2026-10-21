„Veilchen“ suchen den nächsten Kick-Superstar

Drei Profis verlieren Duell

„Drei Bundesliga-Profis hier aber ich gewinne – bin wohl der beste Trainer von uns“, jubelte Shousha, dessen Sieger-Ansprache Sarkaria, El Sheiwi und Jusic mit einem „Schiebung!“- Chor konterten. Der Schmäh rannte, die Rivalität wurde nach dem Finale wieder begraben. „Mich ärgert es aber richtig, dass ich gegen die verloren habe“, grinste Sarkaria. „Ansonsten war es witzig. Ich glaube, jetzt werden wir alle Trainer.“



„Als Coach muss man Eindruck schinden“

Die dafür benötigte Lautstärke an der Seitenlinie bringt El Sheiwi bereits mit. „Ich habe nur ein lautes Organ“, zwinkert der siebenfache Erstliga-Kicker, „aber als Coach muss man beim Gegner Eindruck schinden, das passt also eh.“ Austria-Goalie Jusic freute sich über das Event: „Eine coole Sache, wo sich die talentiertesten Kicker des Landes in die Auslage spielen können.“