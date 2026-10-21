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„KickJourney Draft“

„Veilchen“ suchen den nächsten Kick-Superstar

Bundesliga
21.10.2026 08:00
 Die Jury (v.li.n.re.): Shousha, Jusic, Sarkaria und El Sheiwi.
 Die Jury (v.li.n.re.): Shousha, Jusic, Sarkaria und El Sheiwi.(Bild: Erxhan Miftari & David Gjoka)
Porträt von Kilian Wazik
Von Kilian Wazik

Auf die Plätze, fertig – Buzzer! Die Austria-Profis Manprit Sarkaria sowie Ex-Kicker Ziad El Sheiwi scouteten sich zuletzt in „The Voice of Germany“-Manier ihr Team aus jungen Kickern zusammen. Als Sieger ging am Ende aber ein anderer vom Platz ...

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Wild gestikulierend, über den Platz schreiend und im Erfolgsfall umso lauter jubelnd standen sie gestern in der Akademie der Wiener Austria an der Seitenlinie. Für die Profis Manprit Sarkaria und Kenan Jusic sowie Ex-Profi Ziad El Sheiwi eine ungewohnte Rolle – die sie aber mit Bravour annahmen.

Um die Wette buzzern 
Die drei saßen beim allerersten „KickJourney Draft“ in der Jury, buzzerten sich in „The Voice of Germany“- Manier im Fußball-Casting ihr Team zusammen. Die 16 Kandidaten zwischen 15 und 18 Jahren, talentierte Kicker aus verschiedensten Vereinen Wiens, Niederösterreichs und dem Burgenland, absolvierten unterschiedliche Challenges, um sich den Juroren zu empfehlen. Im Anschluss gab’s dann ein Mini-Turnier, um den Sieger zu küren.

Kenan Jusic (mi.) gab seinem Team wertvolle Tipps mit.
Kenan Jusic (mi.) gab seinem Team wertvolle Tipps mit.(Bild: Erxhan Miftari & David Gjoka)

Häckelein vorm großen Finale
Und da wurden ordentlich die Ellbogen ausgefahren, die Freundschaft für die Dauer des Castings vor den Toren der Akademie in Favoriten gelassen. „Wie willst du bitte deinen Goalie einschießen, wenn du das Tor nicht amal triffst“, lachte etwa El Sheiwi „Spezl“ Sarkaria aus. Der prompt den nächsten Schuss an die Latte setzte. „Hoffentlich haben meine Leute mehr drauf!“

Als dann gekickt wurde, war der 22-Jährige abermals vorlaut. „Burschen, die können nichts!“ – die Rechnung bekam El Sheiwi sofort präsentiert. Denn der Sieger des Turniers war am Ende das Team von „KickJourney“- Mitarbeiter Abdelrahman Shousha (zehn Zweitliga-Spiele für den FAC).

Ziad El Sheiwi (li.) gab an der Seitenlinie Gas.
Ziad El Sheiwi (li.) gab an der Seitenlinie Gas.(Bild: Erxhan Miftari & David Gjoka)

Drei Profis verlieren Duell
„Drei Bundesliga-Profis hier aber ich gewinne – bin wohl der beste Trainer von uns“, jubelte Shousha, dessen Sieger-Ansprache Sarkaria, El Sheiwi und Jusic mit einem „Schiebung!“- Chor konterten. Der Schmäh rannte, die Rivalität wurde nach dem Finale wieder begraben. „Mich ärgert es aber richtig, dass ich gegen die verloren habe“, grinste Sarkaria. „Ansonsten war es witzig. Ich glaube, jetzt werden wir alle Trainer.“ 

„Als Coach muss man Eindruck schinden“
Die dafür benötigte Lautstärke an der Seitenlinie bringt El Sheiwi bereits mit. „Ich habe nur ein lautes Organ“, zwinkert der siebenfache Erstliga-Kicker, „aber als Coach muss man beim Gegner Eindruck schinden, das passt also eh.“ Austria-Goalie Jusic freute sich über das Event: „Eine coole Sache, wo sich die talentiertesten Kicker des Landes in die Auslage spielen können.“

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