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Ex-Trainer über Ronaldo: „Konnte es einfach nicht“

Fußball International
21.10.2026 08:08
Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo(Bild: AFP/FAYEZ NURELDINE)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Erik ten Hag hat mehrere Jahre nach der gemeinsamen Zeit bei Manchester United gegen Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo verbal nachgetreten.

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Der Niederländer fand im Gespräch mit dem Sportportal „The Athletic“ deutliche Worte. Ronaldo habe Trainingseinheiten versäumt, bei Übungen nicht die erforderliche Herzfrequenz erreicht und nach einer 0:4-Niederlage bei Brentford im August 2022 bei einem Lauf nur zwei der drei geplanten Runden absolviert. „Ich habe ihn damit konfrontiert“, sagte der 56-jährige Ten Hag.

Erik ten Hag
Erik ten Hag(Bild: AFP/AFP or licensors)

Er habe Ronaldo erklärt: „Ronnie, alle wollen für dich arbeiten, um dich in die richtige Position zu bringen. Aber wenn du dich nicht selbst in den Strafraum bringst, kannst du kein Tor schießen.“ Ronaldo sei dazu nicht in der Lage gewesen, fügte Ten Hag hinzu.

Schlechter Einfluss
An Ronaldos außergewöhnlichen Fähigkeiten ließ Ten Hag keinen Zweifel. Der Portugiese gehöre zu den Größten der Fußballgeschichte. Gerade von einem Spieler dieses Kalibers habe er jedoch erwartet, mit gutem Beispiel voranzugehen und seinen Teil zum Erfolg der Mannschaft beizutragen. Ten Hag wollte Manchester United mit konsequentem Pressing gegen den Ball spielen lassen. Ronaldo habe dieses Konzept jedoch nicht mittragen können. „Er konnte es einfach nicht.“

Zudem habe Ronaldo anderen Spielern vermittelt, sich im Training zu schonen. „Man hat Trainingseinheiten, da kann man die Beine schonen. Aber zuerst muss man trainieren, um das richtige Fitnessniveau zu erreichen.“ Ten Hag zufolge habe Ronaldos Einstellung auch auf andere Spieler abgefärbt.

„Er hat mich im Stich gelassen“
Ten Hags Urteil über die Zusammenarbeit mit Ronaldo fiel entsprechend deutlich aus: „Er hat die Mannschaft im Stich gelassen und er hat mich im Stich gelassen.“ „The Athletic“ berichtet, Ronaldo habe auf eine Anfrage zu Ten Hags Äußerungen bislang nicht reagiert.

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Ten Hag betreute den Portugiesen in der Saison 2022/23 rund ein halbes Jahr bei Manchester United. Im Jänner 2023 verließ Ronaldo den englischen Traditionsklub und wechselte nach Saudi-Arabien. Auch Ten Hags Zeit in Manchester endete vorzeitig: Im Oktober 2024 wurde der Niederländer entlassen.

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