Ex-Trainer über Ronaldo: „Konnte es einfach nicht“

Schlechter Einfluss

An Ronaldos außergewöhnlichen Fähigkeiten ließ Ten Hag keinen Zweifel. Der Portugiese gehöre zu den Größten der Fußballgeschichte. Gerade von einem Spieler dieses Kalibers habe er jedoch erwartet, mit gutem Beispiel voranzugehen und seinen Teil zum Erfolg der Mannschaft beizutragen. Ten Hag wollte Manchester United mit konsequentem Pressing gegen den Ball spielen lassen. Ronaldo habe dieses Konzept jedoch nicht mittragen können. „Er konnte es einfach nicht.“