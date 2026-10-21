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Wachstum gebremst

Keine Hits in Sicht: Trüber Ausblick bei Netflix

Digital
21.10.2026 08:06
Netflix kämpft mit verschärftem Wettbewerb.
Netflix kämpft mit verschärftem Wettbewerb.(Bild: AFP/CHRIS DELMAS)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Getragen vom Erfolg der zweiten Staffel von „The Gentlemen“ und der Neuauflage von „Unsere kleine Farm“ hat Netflix einen überraschend hohen Quartalsgewinn verbucht. Der weltgrößte Streamingdienst gab am Dienstag jedoch einen verhaltenen Ausblick, nachdem das Umsatzwachstum auf den niedrigsten Stand seit knapp drei Jahren gesunken war. Zudem belasteten die Kosten für den Stellenabbau die Bilanz. 

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Die Erlöse stiegen in den vergangenen drei Monaten um knapp zwölf Prozent auf 12,87 Milliarden Dollar (rund 11,5 Milliarden Euro). Im Vorjahreszeitraum hatten sie um 17,2 Prozent zugelegt. Eine Beschleunigung des Wachstums ist vorerst nicht in Sicht. Der US-Konzern erwartet für das Schlussquartal 2026 ein Plus von zwölf Prozent auf 13,4 Milliarden Dollar.

  Der Reingewinn sprang zwar um knapp 30 Prozent auf 0,87 Dollar je Aktie, der Hauptgrund hierfür waren jedoch verschobene Ausgaben. Im vierten Quartal dürfte das Nettoergebnis bei 0,67 Dollar je Aktie liegen. Analysten hatten mit 0,73 Dollar je Aktie gerechnet.

Schärferer Wettbewerb
Netflix kämpft mit verschärftem Wettbewerb. Das Unternehmen ist zwar nach wie vor die klare Nummer eins im Videostreaming, wachse aber nicht so schnell wie gewünscht, wie Co-Chef Ted Sarandos unlängst einräumte. In den vergangenen Monaten gab es immer wieder Berichte, dass die Aktivität der Netflix-Zuschauer laut Marktforschern abnimmt. Bei der vergangenen Runde von Preisverleihungen gingen Filme und Serien des Streamingdienstes weitgehend leer aus. Auf Hits wie „Stranger Things“ oder „Squid Games“ folgten keine Titel, die sich ähnlich im Zeitgeist etablieren konnten.

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  Vor allem YouTube baut nach Angaben der Marktforschungsfirma Nielsen seinen Marktanteil aus. Die Nutzungszeit falle fast doppelt so hoch aus wie bei Netflix. Gleichzeitig wanderten fast dreimal so viele Abonnenten ab wie in den vorangegangenen Quartalen. Daher will das Unternehmen etwa tausend Stellen streichen. Das entspricht etwa sechs Prozent der Belegschaft.

  Der Streaming-Marktführer will nun unter anderem dafür sorgen, dass Nutzer wieder mehr Zeit mit seinen Filmen und Serien verbringen. „Wir wollen der Unterhaltungsdienst sein, den man haben muss“, sagte Co-Chef Ted Sarandos am Dienstag in einer Videokonferenz mit Analysten.

Prognose für Werbeeinnahmen zurückgeschraubt
Netflix bekräftigte zwar sein Ziel eines Konzernumsatzes im Gesamtjahr von 51,18 Milliarden Dollar. Die Prognose für die Werbeeinnahmen schraubte der Streamingdienst dagegen auf rund 2,7 Milliarden von etwa drei Milliarden Dollar zurück. Ein überraschend hohes Wachstum der klassischen Abonnements gleiche dies jedoch aus.

Netflix setzt seit einigen Jahren verstärkt auf werbefinanzierte Nutzerkonten. Diese versprechen langfristig höhere Erträge. Dazu müssen Zuschauer jedoch möglichst lange an den Bildschirm gefesselt werden. Hierzu sollen unter anderem Live-Übertragungen von Konzerten oder Sportereignissen beitragen. Darüber hinaus schloss das Unternehmen Lizenzvereinbarungen mit dem Konkurrenten Walt Disney, um beispielsweise die Animationsfilme der „Ice Age“-Reihe zeigen zu können.

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