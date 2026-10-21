Keine Hits in Sicht: Trüber Ausblick bei Netflix

Schärferer Wettbewerb

Netflix kämpft mit verschärftem Wettbewerb. Das Unternehmen ist zwar nach wie vor die klare Nummer eins im Videostreaming, wachse aber nicht so schnell wie gewünscht, wie Co-Chef Ted Sarandos unlängst einräumte. In den vergangenen Monaten gab es immer wieder Berichte, dass die Aktivität der Netflix-Zuschauer laut Marktforschern abnimmt. Bei der vergangenen Runde von Preisverleihungen gingen Filme und Serien des Streamingdienstes weitgehend leer aus. Auf Hits wie „Stranger Things“ oder „Squid Games“ folgten keine Titel, die sich ähnlich im Zeitgeist etablieren konnten.