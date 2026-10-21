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TV-Experte knallhart:

„Schlechtester Einkauf in der Vereinsgeschichte!“

Conference League
21.10.2026 08:50
Milos Kerkez (Mitte) muss sich harte Kritik gefallen lassen.
Milos Kerkez (Mitte) muss sich harte Kritik gefallen lassen.(Bild: AFP/PAUL ELLIS)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Jan Age Fjörtoft hat einmal mehr deutliche Worte gefunden. Für den einstigen Fußballer und nunmehrigen TV-Experten ist Milos Kerkez der „schlechteste Einkauf in der Geschichte des FC Liverpool“.

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Am Dienstagabend zitterte sich Liverpool in der Champions League zu einem 4:3-Sieg gegen den FC Villarreal. Einmal mehr war die Defensive nicht sattelfest. Schon vor der Partie hatte Jan Age Fjörtoft bei Sky harte Kritik geübt.

Jan Age Fjörtoft
Jan Age Fjörtoft(Bild: adrian schaetz photography)

„Die Aufstellung heute ist keine gute Mannschaft“, meinte Fjörtoft. Dass Milos Kerkez nicht in der Startelf stand, zeige „wie schlecht er ist“. Und er geht sogar noch weiter! „Kerkez ist der schlechteste Einkauf in der Geschichte des FC Liverpool“, schimpfte der TV-Experte, der von 1989 bis 1993 in 128 Spielen für Rapid 67 Treffer erzielt hatte.

Im Rapid-Nachwuchs ausgebildet
Dabei weist Fjörtoft auch auf die Mega-Summe hin, die der Topklub für den Außenverteidiger hingeblättert hatte. Im Sommer 2025 war Kerkez für rund 47 Millionen Euro von Bournemouth nach Liverpool gewechselt. Die „Reds“ statteten den ungarischen Nationalspieler, der übrigens im Rapid-Nachwuchs ausgebildet worden war, mit einem Fünfjahresvertrag aus. Aus der Sicht von Fjörtoft ein Riesenfehler!

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„Die kassieren zu viele Tore“
Der FC Liverpool sei aktuell kein Anwärter auf den Champions-League-Titel, so Fjörtoft. „Die lassen zu viele Chancen zu. Die kassieren zu viele Tore. Drei Tore gegen Villareal zu Hause in Anfield“, gab’s trotz des Sieges Kritik. Mit neun Punkten aus drei Spielen bleibt Liverpool in der Königsklasse jedoch makellos.

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