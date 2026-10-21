„Schlechtester Einkauf in der Vereinsgeschichte!“

Im Rapid-Nachwuchs ausgebildet

Dabei weist Fjörtoft auch auf die Mega-Summe hin, die der Topklub für den Außenverteidiger hingeblättert hatte. Im Sommer 2025 war Kerkez für rund 47 Millionen Euro von Bournemouth nach Liverpool gewechselt. Die „Reds“ statteten den ungarischen Nationalspieler, der übrigens im Rapid-Nachwuchs ausgebildet worden war, mit einem Fünfjahresvertrag aus. Aus der Sicht von Fjörtoft ein Riesenfehler!