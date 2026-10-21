Ex-Kanzler: „Müssen heute in Firmen investieren“

Nicht nur in Ehrwald war – wie berichtet – der Ex-Bundeskanzler und nunmehrige Vizepräsident der Europäischen Investitionsbank (EIB) Karl Nehammer im Zuge seiner Tour durch Tirol zu Gast. Der ehemalige Regierungschef stattete auch dem Biotech Summit Austria in Innsbruck einen Besuch ab – und hielt auf der Bühne eine Keynote.
In dieser ging es um die Frage, was es braucht, um aus wissenschaftlicher Exzellenz global erfolgreiche Biotech-Unternehmen zu entwickeln. Laut Nehammer habe Europa schon längst das nötige Know-how, um im Bereich Biotechnologie weltweit führend zu sein. „Entscheidend ist jetzt, dass aus bahnbrechender Forschung auch erfolgreiche Firmen werden“, so Nehammer.
Dafür benötige es Kapital, das „langfristig denkt und Wachstum ermöglicht“. Wenn Europa die Innovationskraft in wirtschaftliche Stärke übersetzen wolle, müsse die Finanzierungslücke geschlossen werden. „Wer die Biotechnologie von morgen mitgestalten will, muss heute in ihre Unternehmen investieren“, so Nehammer.
„Biotechnologie wichtiger Treiber für Innovation“
In dieselbe Kerbe schlägt Tirols LH Anton Mattle, der ebenfalls vor Ort war: „Biotechnologie ist ein wichtiger Treiber für Innovation und die wirtschaftliche Entwicklung der Zukunft. Veranstaltungen wie der Biotech Summit Austria zeigen die Stärken Tirols im Bereich Life Sciences und schaffen wertvolle Verbindungen zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und Politik. Sie tragen zudem dazu bei, Österreich international sichtbarer zu machen und Partnerschaften zu fördern.“
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