Ex-Kanzler: „Müssen heute in Firmen investieren“

„Biotechnologie wichtiger Treiber für Innovation“

In dieselbe Kerbe schlägt Tirols LH Anton Mattle, der ebenfalls vor Ort war: „Biotechnologie ist ein wichtiger Treiber für Innovation und die wirtschaftliche Entwicklung der Zukunft. Veranstaltungen wie der Biotech Summit Austria zeigen die Stärken Tirols im Bereich Life Sciences und schaffen wertvolle Verbindungen zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und Politik. Sie tragen zudem dazu bei, Österreich international sichtbarer zu machen und Partnerschaften zu fördern.“