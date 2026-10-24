Miedler/Oberleitner auch in Almaty im Finale!

„Luxi war bombenstark und sehr solide im dritten Satz!“

„Wir haben unseren ersten Satz verloren hier gegen meinen Ex-Partner Balaji. Leider habe ich Anfang vom zweiten Satz ein bisschen das Momentum hergegeben, ein schlechtes Servicegame gespielt, aber der Luxi (Miedler, Anm.) war bombenstark und sehr solide im dritten Satz“, erklärte Oberleitner. „Wir haben auch im ersten schon Satzbälle abwehren müssen, da habe ich Gott sei Dank meine Servicequalitäten gezeigt. Gute Teamleistung heute wieder, morgen Finale sind wir natürlich happy, dann geht‘s nach Wien“, sagte Miedler dazu.