Miedler/Oberleitner auch in Almaty im Finale!

Österreichs neues Tennis-Parade-Doppel Lucas Miedler/Neil Oberleitner hat seinen aktuellen Run fortgesetzt!
Den Gewinnern des ATP-1000-Turniers in Shanghai fehlt nun auch beim 250er-Turnier im kasachischen Almaty nur noch ein Sieg zum nächsten Titel. Der 7:6(4)-4:6-10:3-Erfolg über das als Nummer 3 gesetzte Duo N. Sriram Balaji/Evan King (IND/USA) war bereits der achte Sieg en suite für die ÖTV-Davis-Cupper. Oberleitner/Miedler bestreiten erst ihr drittes gemeinsames Turnier.
Der Niederösterreicher und der Wiener, die beim Davis Cup gegen Belgien in Wien und dann auf der Tour in Tokio ihre Zusammenarbeit begonnen hatten, treffen am Sonntag mit Yuki Bhambri/Ryan Seggerman erneut auf eine indisch-US-amerikanische Paarung.
„Luxi war bombenstark und sehr solide im dritten Satz!“
„Wir haben unseren ersten Satz verloren hier gegen meinen Ex-Partner Balaji. Leider habe ich Anfang vom zweiten Satz ein bisschen das Momentum hergegeben, ein schlechtes Servicegame gespielt, aber der Luxi (Miedler, Anm.) war bombenstark und sehr solide im dritten Satz“, erklärte Oberleitner. „Wir haben auch im ersten schon Satzbälle abwehren müssen, da habe ich Gott sei Dank meine Servicequalitäten gezeigt. Gute Teamleistung heute wieder, morgen Finale sind wir natürlich happy, dann geht‘s nach Wien“, sagte Miedler dazu.
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