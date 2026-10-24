Gemächlicher Start für die Landeswohnungen

Umsetzung langsamer als angekündigt

Doch mit der Umsetzung geht es nicht so schnell, wie zunächst gedacht: Anfang 2025 wurden das Projekt in Pinkafeld fertiggestellt. Vor Kurzem wurden vier Doppelhäuser mit acht Wohneinheiten in Trausdorf übergeben. Für den Herbst werden außerdem erste Reihenhäuser in Oberpullendorf bezugsfertig sein. Im ersten Halbjahr 2027 soll in Güssing der Startschuss für den Bau von vier Bungalows und vier Doppelhaushälften erfolgen. Zum Vergleich: Gemeinnützige Bauvereinigungen im Burgenland, wie OSG und Neue Eisenstädter, haben laut Statistik in den Jahren 2024/25 insgesamt 1500 Wohnungen errichtet.