FIS-Präsident Ospelt will Fehler korrigieren!

Der neue Präsident Alexander Ospelt hat zum Start der Weltcup-Saison einen weiteren Einblick in die finanzielle Schieflage des Ski- und Snowboard-Weltverbandes gegeben!
„Wenn wir so weitermachen würden, läge das strukturelle Defizit bei 20 Millionen Franken pro Jahr“, sagte der neue FIS-Boss der „Süddeutschen Zeitung“. Umgerechnet wären das knapp 22 Millionen Euro. Ospelt will „Fehlentscheidungen korrigieren“ und beim IOC „vorfühlen“.
Ospelt ist seit Juni FIS-Präsident, der Liechtensteiner setzte sich gegen seinen umstrittenen Vorgänger Johan Eliasch durch. Das Eigenkapital der FIS soll sich zwischen 2021 und 2025 fast halbiert haben. „Es ist schon so, dass in der Vergangenheit strategische Fehlentscheidungen getroffen worden sind“, sagte Ospelt. „Die müssen jetzt korrigiert werden.“ Man habe bereits Kosten eingespart, beispielsweise im Personalbereich.
„Die wirklich unpopuläre Maßnahme wäre, wenn ...
Zudem sollen neue Partner gewonnen werden, wie der 58-Jährige berichtete. Auch beim Internationalen Olympischen Komitee (IOC) habe er „vorgefühlt“. Was die Ausschüttung an die FIS betrifft, sehe er „noch Spielraum“, so Ospelt weiter. „Die wirklich unpopuläre Maßnahme wäre, wenn wir die Ausschüttungen an die Nationalverbände angreifen würden. Das haben wir in diesem Jahr nicht getan“, erklärte der Rechtsanwalt.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.