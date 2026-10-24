FIS-Präsident Ospelt will Fehler korrigieren!

„Die wirklich unpopuläre Maßnahme wäre, wenn ...

Zudem sollen neue Partner gewonnen werden, wie der 58-Jährige berichtete. Auch beim Internationalen Olympischen Komitee (IOC) habe er „vorgefühlt“. Was die Ausschüttung an die FIS betrifft, sehe er „noch Spielraum“, so Ospelt weiter. „Die wirklich unpopuläre Maßnahme wäre, wenn wir die Ausschüttungen an die Nationalverbände angreifen würden. Das haben wir in diesem Jahr nicht getan“, erklärte der Rechtsanwalt.