Kopftuchverbot wird im Burgenland eingehalten

Das Gesetz sorgte im Vorfeld für heftige Diskussionen. Im Burgenland kam es bei der Umsetzung nach Schulbeginn kaum zu Problemen, wie eine erste Zwischenbilanz zeigt. Laut Bildungsdirektor Alfred Lehner sind nur drei Fälle bekannt, bei denen Schülerinnen in den ersten Schultagen ein Kopftuch getragen haben. Mittlerweile ist mit den Betroffenen aber alles geklärt: „In zwei Fällen haben die Klassenlehrer mit der Schülerin gesprochen, beim anderen Fall die Direktion mit den Eltern“, schildert Lehner.