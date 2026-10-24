Vici bei Candle-Light-Dinner mit TV-Star gesichtet

Wer ins „Am Hof 8“, Wiens erstem Private Members Club, geht, der schätzt gehobene Privatsphäre in bester Gesellschaft. So auch Kristallerbin Victoria Swarovski. Dennoch, ganz privat blieb ihr abendlicher Ausflug dorthin diese Woche nicht. Sie wurde nämlich beim Candle-Light-Dinner mit „Kommissar Rex“-Star Ferdinand Seebacher abgelichtet.
Lange, weiße Stabkerzen gesäumt von Baumwollblüten als Tischdekoration und als Vorspeise ein Waldpilzcrêpe mit Bergkäse – Geschmack hatte dieser Abend auf alle Fälle. Darauf legte Kristallerbin Victoria Swarovski ausdrücklich wert. Sie hatte nämlich gemeinsam mit einer italienischen Modemarke zum Candle-Light-Dinner anlässlich der Präsentation ihrer neuen Kollektion geladen.
Eine Handvoll erlesener Gäste durfte sogar direkt mit der 33-Jährigen am Tisch Platz nehmen. Darunter auch „Kommissar Rex“-Star Ferdinand Seebacher. Freudestrahlend entstand von dem Abend ein gemeinsames Foto, das Seebacher Seite an Seite mit der frisch erblondeten TV-Schönheit zeigt.
Ein besonderes Highlight ist das Foto nicht nur wegen der beiden feschen Stars: In ihre Mitte haben Seebacher und Swarovski Dackel „Gustl“ genommen, den Hund von Victoria! Ihren treuen, vierbeinigen Begleiter zeigt die Moderatorin nur äußerst selten in der Öffentlichkeit. Immerhin in Form einer Diamanthalskette mit dem Schriftzug „Gustl“ trägt sie ihre süße Fellnase immer bei sich.
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