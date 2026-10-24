Vici bei Candle-Light-Dinner mit TV-Star gesichtet

Ein besonderes Highlight ist das Foto nicht nur wegen der beiden feschen Stars: In ihre Mitte haben Seebacher und Swarovski Dackel „Gustl“ genommen, den Hund von Victoria! Ihren treuen, vierbeinigen Begleiter zeigt die Moderatorin nur äußerst selten in der Öffentlichkeit. Immerhin in Form einer Diamanthalskette mit dem Schriftzug „Gustl“ trägt sie ihre süße Fellnase immer bei sich.