Bestätigt: Polizei leitete Brief an Meghan weiter

Herzogin Meghan (45) ist bereits vor Jahren von der Londoner Polizei über Vorwürfe gegen ihren Vater informiert worden. Die Metropolitan Police bestätigte nach Angaben der Nachrichtenagentur PA am Samstag, ein Schreiben mit „Vorwürfen wegen mutmaßlicher Straftaten außerhalb Großbritanniens“ gegen Thomas Markle Sr. an Meghan und Prinz Harry weitergeleitet zu haben.