Katze erschlagen: Besitzer aus U-Haft entlassen

Die Tat entsetzt über die Maßen: Ein 35-jähriger Burgenländer steht – wie bereits berichtet – im Verdacht, seine eigene Katze zunächst mit einer Rohrzange erschlagen zu haben. Danach soll er auch noch versucht haben, dem Tier mit einem Spaten den Kopf abzutrennen. Der Verdächtige wurde mittlerweile aus der U-Haft entlassen.