FIFA-Boss Infantino lacht über Kritik an ihm!

„Jeder auf der Welt hat die gleiche Stimme“

„Aber wenn es uns mit der Demokratie ernst ist, mit dem demokratischen Prozess, mit dem Glauben daran, dass jeder auf der ganzen Welt die gleiche Stimme und das gleiche Mitspracherecht hat, dass der Fußball allen gehört [...[, dann müssen wir auch die Ansichten der großen, großen Mehrheit respektieren.“ Er habe in Tokio die volle Unterstützung erfahren und „ich war auf Kap Verde, wo mich alle afrikanischen Länder unterstützt haben. Ich spreche mit allen Verbänden überall auf der Welt.“