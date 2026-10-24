Forscher finden Saurier vor Kroatiens Urlaubsküste

Einzigartiger Fund in mehreren Metern Tiefe

Die Knochen liegen im paläontologischen Reservat Datule-Barbariga in einer Tiefe von etwa eineinhalb bis sechs Metern. Der Paläontologe und Geologe Aleksandar Mezga unterstrich die Besonderheit des Fundes. „Das ist weltweit der erste derartige Fall. Menschen, die alle möglichen Fundstätten besucht haben, sagen, dass sie so etwas nirgendwo sonst gesehen haben“, erklärte er. Auch die Landschaft sah vor 130 Millionen Jahren völlig anders aus als heute. Das Gebiet, das inzwischen Istrien bildet, lag damals ungefähr dort, wo sich heute Nordafrika befindet.