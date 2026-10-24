Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Keine Ausreden mehr!“

Digitale Landkarte für Integration soll kommen

Innenpolitik
24.10.2026 16:32
Das Integrationspflichtgesetz ist in Begutachtung – und bringt zahlreiche Neuerungen.
Das Integrationspflichtgesetz ist in Begutachtung – und bringt zahlreiche Neuerungen.(Bild: P. Huber)
Porträt von Nikolaus Frings
Von Nikolaus Frings

Deutsch lernen ab dem Tag der Registrierung, ein persönlicher Integrationsplan mit Kontrollen und eine Karte, die jedes Jahr Österreichs Problemviertel bis zum einzelnen Zählsprengel zeigt: Das neue Integrationspflichtgesetz ist in Begutachtung. Die „Krone“ kennt die Kernpunkte.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Bisher verging oft viel Zeit: Asylwerber warteten Wochen und Monate auf den Ausgang ihres Verfahrens, und Integrationsangebote gab es erst danach. Das soll sich jetzt ändern. Künftig starten Deutsch- und Wertekurse direkt mit der Registrierung in der Grundversorgung, und zwar für alle mit hoher Bleibewahrscheinlichkeit. Die NEOS sprechen von einem „Paradigmenwechsel“: Man warte nicht mehr auf Verfahren, deren Ausgang ohnehin absehbar sei.

Das Programm ist verpflichtend und hat drei Säulen: Deutsch, Werte und Arbeit. Jeder Teilnehmer bekommt einen individuellen Integrationsplan, und die Behörden kontrollieren regelmäßig, ob er sich daran hält.

Wer schwänzt, zahlt drauf
Die Sanktionen sind hart. Wer Integration „mutwillig verweigert“, dem wird die Sozialhilfe gekürzt, im Extremfall bis auf null. Dazu kommen Verwaltungsstrafen. Ein Entwurf aus dem Frühjahr sah Strafen von 250 bis 1500 Euro vor, im Wiederholungsfall bis zu 5000 Euro. Wer nicht zahlen kann, sollte ersatzweise in Haft. Das Gesetz ist eng mit der „Sozialhilfe Neu“ verknüpft, die die Regierung am Mittwoch vorgestellt hat. Laut Plan gilt das alles ab 1. Jänner 2027.

Lesen Sie auch:
NEOS-Klubchef Shetty übt Kritik an bisherigen Maßnahmen gegen den Politischen Islam und will im ...
Im „Krone“-Interview:
Shetty fordert digitale Landkarte für Integration
04.09.2026
Neue Regeln
Deutsch, Arbeit und Werte als Integrations-Pflicht
23.10.2026
Wiener Vorstoß
„Integrationsmaßstab“ soll Zuwanderer verpflichten
19.10.2026

Wie groß das Problem ist, zeigen Zahlen von Integrationsministerin Claudia Bauer (ÖVP): Im Vorjahr wurden knapp 13.000 Deutsch- und Wertekurse ohne Entschuldigung abgebrochen.

Die Karte nach dänischem Vorbild
Der zweite Teil des Gesetzes ist die Integrationslandkarte. Das Vorbild ist Dänemark, das seit Jahren eine offizielle Liste seiner Problemviertel führt und dort gezielt eingreift. In Österreich soll die Forschungskoordinationsstelle des Integrationsministeriums künftig jedes Jahr einen Segregationsbericht erstellen. Dafür werden Daten von Statistik Austria, AMS und Bildungsdirektionen zusammengeführt. Neue Daten werden nicht erhoben.

Zitat Icon

Integration heißt für uns harte Arbeit und nicht Vollkasko-Mentalität.

NEOS-Klubobmann Yannick Shetty

Die Karte soll zeigen, wo die Integration von Menschen ohne österreichische Staatsbürgerschaft gelingt und in welchen Nachbarschaften sich Parallelgesellschaften bilden. Sie geht bis auf Ebene der Zählsprengel. So werden auch Unterschiede innerhalb einer Gemeinde oder eines Wiener Bezirks sichtbar. Als Indikatoren hatte Shetty im September unter anderem Arbeitslosigkeit, Bildungserfolg, Abhängigkeit von Sozialleistungen, Deutschkenntnisse und Wohnverhältnisse genannt. Wo die Karte Brennpunkte zeigt, sollen Fördermittel gezielt hinfließen. Viertel, in denen es funktioniert, sollen anderen als Vorbild dienen.

Shetty: „Zeit der Ausreden ist vorbei“
„Die irreguläre Migration ist so niedrig wie seit zehn Jahren nicht mehr. Jetzt zünden wir den Neustart bei der Integration“, erklärt der pinke Klubchef. „Das alte System hat zu wenig verlangt und oft zu viel Zeit verstreichen lassen.“ Sein Prinzip: „Wer mitmacht, bekommt jede Unterstützung. Wer sich verweigert, muss mit harten Sanktionen rechnen.“

Zur Landkarte teilt der NEOS-Integrationssprecher in alle Richtungen aus: „Zu lange haben manche in diesem Land die Probleme groß gemacht und nicht die Lösungen. Mit der Integrationslandkarte geht das nicht mehr.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Innenpolitik
24.10.2026 16:32
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Österreich
NEOS
AsylwerberSozialhilfe
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Nach Ardo-Aus
Tiefkühlspinat 2027? Totschnig: „Keine Garantie“
Schreck vor Abflug
Triebwerksbrand setzt Flügel von Airbus in Brand
Feuerball am Himmel
Raketenteil schlug auf Plantage in Indonesien ein
Die britische Schauspielerin Bonnie Wright ist zum zweiten Mal Mama geworden.
Bonnie Wright
„Harry Potter“-Schauspielerin ist Mama geworden
An ligurischer Küste
Großer Thunfisch jagt Mann Riesenschreck ein
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Gericht
Überraschter „Gunkl“ muss drei Jahre ins Gefängnis
204.982 mal gelesen
Günther Paal am Donnerstag vor dem Wiener Landesgericht – er wurde schuldig gesprochen.
Tirol
Mord an Studentin bleibt wohl für immer ungesühnt
109.866 mal gelesen
Daniela Kammerer (19) wurde vor mehr als 21 Jahren in Innsbruck brutal ermordet. Wer ihr das ...
Wien
50.000 bei Mega-Demo gegen „Leerveranstaltungen“
97.172 mal gelesen
Rund 50.000 Menschen legten am Donnerstag den Verkehr in der Innenstadt teilweise lahm.
Wirtschaft
Neues Gesetz könnte Diesel um 95 Cent verteuern
1365 mal kommentiert
Tanken könnte auf lange Sicht noch teurer werden, warnt die WKÖ. 
Wien
Bizarr: Im Schanigarten ein ganzes Kalb gegrillt
889 mal kommentiert
Ein nicht alltäglicher Anblick: In einem Schanigarten im 2. Bezirk brutzelte ein ganzes Kalb.
Ausland
Polizisten schlagen in Paris auf Frau ein
721 mal kommentiert
Hier ist zu sehen, wie Polizisten in Paris mit Demonstranten aneinander geraten.
Mehr Innenpolitik
Werden nicht teurer
Regierung friert Gebühren für Pass und Co. ein
Einstimmige Wahl
Tiroler FPÖ schickt Abwerzger erneut ins Rennen
„Keine Ausreden mehr!“
Digitale Landkarte für Integration soll kommen
„War ein Experiment“
Fake-Institut erfand Umfragen zu US-Zwischenwahlen
Statt Doppelprüfungen
Svazek fordert jetzt neue Gewerbeordnung-Reform
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf