Digitale Landkarte für Integration soll kommen

Wer schwänzt, zahlt drauf

Die Sanktionen sind hart. Wer Integration „mutwillig verweigert“, dem wird die Sozialhilfe gekürzt, im Extremfall bis auf null. Dazu kommen Verwaltungsstrafen. Ein Entwurf aus dem Frühjahr sah Strafen von 250 bis 1500 Euro vor, im Wiederholungsfall bis zu 5000 Euro. Wer nicht zahlen kann, sollte ersatzweise in Haft. Das Gesetz ist eng mit der „Sozialhilfe Neu“ verknüpft, die die Regierung am Mittwoch vorgestellt hat. Laut Plan gilt das alles ab 1. Jänner 2027.