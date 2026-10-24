Zeuge schlägt zwei junge Einbrecher in die Flucht

Den Versuch zweier junger Burschen, in ein Geschäft einzubrechen, hat ein Zeuge in der Nacht auf Freitag in Wien vereitelt. Er bemerkte den Lärm, den das Duo machte, als es die Glasscheibe der Eingangstür eintrat und schlug es in die Flucht. Weit liefen die beiden Verdächtigen nicht, sie wurden noch in der Nähe einige Minuten später gefasst.
Der Einbruchsversuch spielte sich vor dem Fenster des Zeugen in der Unter-Meidlinger-Straße ab. Die Jugendlichen traten so lange gegen die Glasscheibe, bis diese zerbrach. Der Mann machte sich bemerkbar und schlug so die beiden in die Flucht.
In Widersprüche verstrickt
„Im Zuge einer Fahndung konnten Polizisten die beiden Jugendlichen im Alter von zwölf und 15 Jahren rund 20 Minuten später in der Nähe des Tatorts anhalten“, so Polizeisprecherin Irina Steirer. „Zum Vorfall befragt, machten die beiden jungen Männer widersprüchliche Angaben.“
Bei einer Durchsuchung fanden die Beamten beim Zwölfjährigen einen Notfallhammer, ein beliebtes Einbruchswerkzeug, das er im Hosenbund versteckt hatte.
Der Jüngere ist noch strafunmündig, er wurde seinen Erziehungsberechtigten übergeben. Der 15-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Weitere Ermittlungen sind laut Polizei im Gang.
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