Zeuge schlägt zwei junge Einbrecher in die Flucht

Den Versuch zweier junger Burschen, in ein Geschäft einzubrechen, hat ein Zeuge in der Nacht auf Freitag in Wien vereitelt. Er bemerkte den Lärm, den das Duo machte, als es die Glasscheibe der Eingangstür eintrat und schlug es in die Flucht. Weit liefen die beiden Verdächtigen nicht, sie wurden noch in der Nähe einige Minuten später gefasst.