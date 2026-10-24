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Look zu heiß! Kim Kardashian zensiert sich selbst

Society International
24.10.2026 16:31
Kim Kardashian war in Rom plötzlich ganz gschamig und versuchte, ihren heißen Look mit ihrem Arm ...
Kim Kardashian war in Rom plötzlich ganz gschamig und versuchte, ihren heißen Look mit ihrem Arm zu zensieren.(Bild: Krone-Collage/Viennareport)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Mitte der Woche wurde Kim Kardashian 46 Jahre alt – und das muss natürlich auch gebührend gefeiert werden. Am besten mit einem möglichst heißen Look! Doch wie‘s scheint, war dem Geburtstagskind ihr Outfit am Ende doch ein wenig zu freizügig ...

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Zur Feier des Tages jettete Kim Kardashian mit Mama Kris Jenner diese Woche nach Rom, wo sie zwischen Luxusboutiquen und Nobel-Restaurants für jede Menge Aufsehen sorgte. Denn auch mit 46 Jahren ist die Reality-TV-Queen einfach ein Garant für aufsehenerregende Outfits, die knapper, durchsichtiger und heißer nicht sein könnten.

Funkelndes Geburtstagskind
Doch Moment! Hat die Vierfach-Mama bei ihrem neuesten Look etwa übers Ziel hinausgeschossen? Das jedenfalls lassen die aktuellen Fotos aus der Ewigen Stadt erahnen. 

Kim Kardashian funkelte bei ihrem Geburtstags-Trip nach Rom, was das Zeug hielt.
Kim Kardashian funkelte bei ihrem Geburtstags-Trip nach Rom, was das Zeug hielt.(Bild: Viennareport)
Das Kleid der Reality-TV-Queen war so extravagant, dass man fast nicht wusste, wo man zuerst ...
Das Kleid der Reality-TV-Queen war so extravagant, dass man fast nicht wusste, wo man zuerst hinschauen sollte.(Bild: Viennareport)

Ein Hingucker war Kardashian in diesem Outfit auf jeden Fall. Im schwarzen Dress mit Glitzer-Blüten am Dekolleté machte das Geburtstagskind nämlich eine Wahnsinns-Figur. Und auch untenrum gab‘s jede Menge zu sehen – fast zu viel!

Rock plötzlich durchsichtig!
Denn im Blitzlichtgewitter der aufgeregten Paparazzi wurde der Rock des ausgefallenen Kleides plötzlich komplett durchsichtig. Und man konnte deutlich erkennen, dass die 46-Jährige unter dem hauchdünnen Stoff nicht mehr viel trug.

Doch hoppla! Im Blitzlichtgewitter wurde der Rock des Kleides plötzlich durchsichtig. Kim ...
Doch hoppla! Im Blitzlichtgewitter wurde der Rock des Kleides plötzlich durchsichtig. Kim Kardashian versuchte, ihren Look zu zensieren.(Bild: Viennareport)

Huch, das schien selbst Kim Kardashian zu viel des Guten zu sein! Weshalb sie sich flink selbst zensierte, und versuchte, mit ihrer Hand zumindest die intimsten Stellen zu bedecken. Was, zugegeben, nur von mäßigem Erfolg gekrönt war ...

„Wirklich, wirklich glücklich“
Nicht in Rom mit dabei ist übrigens Kims Freund, Formel-1-Star Lewis Hamilton. Doch die Liebe zwischen den beiden trübt das wohl nicht. Denn wie sie erst jetzt in einer Folge ihrer Reality-Show „The Kardashians“ ausplauderte, erfülle ihr Herzblatt alle Eigenschaften, die sie sich bei einem Mann wünsche.

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Und schwärmte: „Ich bin einfach wirklich, wirklich glücklich. Mehr sage ich vorerst nicht.“

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