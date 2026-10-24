Look zu heiß! Kim Kardashian zensiert sich selbst

Mitte der Woche wurde Kim Kardashian 46 Jahre alt – und das muss natürlich auch gebührend gefeiert werden. Am besten mit einem möglichst heißen Look! Doch wie‘s scheint, war dem Geburtstagskind ihr Outfit am Ende doch ein wenig zu freizügig ...
Zur Feier des Tages jettete Kim Kardashian mit Mama Kris Jenner diese Woche nach Rom, wo sie zwischen Luxusboutiquen und Nobel-Restaurants für jede Menge Aufsehen sorgte. Denn auch mit 46 Jahren ist die Reality-TV-Queen einfach ein Garant für aufsehenerregende Outfits, die knapper, durchsichtiger und heißer nicht sein könnten.
Funkelndes Geburtstagskind
Doch Moment! Hat die Vierfach-Mama bei ihrem neuesten Look etwa übers Ziel hinausgeschossen? Das jedenfalls lassen die aktuellen Fotos aus der Ewigen Stadt erahnen.
Ein Hingucker war Kardashian in diesem Outfit auf jeden Fall. Im schwarzen Dress mit Glitzer-Blüten am Dekolleté machte das Geburtstagskind nämlich eine Wahnsinns-Figur. Und auch untenrum gab‘s jede Menge zu sehen – fast zu viel!
Rock plötzlich durchsichtig!
Denn im Blitzlichtgewitter der aufgeregten Paparazzi wurde der Rock des ausgefallenen Kleides plötzlich komplett durchsichtig. Und man konnte deutlich erkennen, dass die 46-Jährige unter dem hauchdünnen Stoff nicht mehr viel trug.
Huch, das schien selbst Kim Kardashian zu viel des Guten zu sein! Weshalb sie sich flink selbst zensierte, und versuchte, mit ihrer Hand zumindest die intimsten Stellen zu bedecken. Was, zugegeben, nur von mäßigem Erfolg gekrönt war ...
„Wirklich, wirklich glücklich“
Nicht in Rom mit dabei ist übrigens Kims Freund, Formel-1-Star Lewis Hamilton. Doch die Liebe zwischen den beiden trübt das wohl nicht. Denn wie sie erst jetzt in einer Folge ihrer Reality-Show „The Kardashians“ ausplauderte, erfülle ihr Herzblatt alle Eigenschaften, die sie sich bei einem Mann wünsche.
Und schwärmte: „Ich bin einfach wirklich, wirklich glücklich. Mehr sage ich vorerst nicht.“
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.