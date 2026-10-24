Look zu heiß! Kim Kardashian zensiert sich selbst

„Wirklich, wirklich glücklich“

Nicht in Rom mit dabei ist übrigens Kims Freund, Formel-1-Star Lewis Hamilton. Doch die Liebe zwischen den beiden trübt das wohl nicht. Denn wie sie erst jetzt in einer Folge ihrer Reality-Show „The Kardashians“ ausplauderte, erfülle ihr Herzblatt alle Eigenschaften, die sie sich bei einem Mann wünsche.