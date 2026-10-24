Wie alt ist ihr Körper wirklich? Ein Test verräts!

Diese Frage soll ein Bluttest klären, der in Bruckneudorf angeboten wird. Der Longevity-Test misst gezielt Blutmarker, die laut Forschung eng mit der Gesundheit zusammenhängen.
Präventive Labordiagnostik heißt das Zauberwort, wenn man erkunden möchte, wie man bei guter Gesundheit möglichst alt wird. Longevity ist eines der großen Gesundheitsthemen der Gegenwart.
Der Longevity-Test misst gezielt Blutmarker wie high sensitivity CRP, Erythrozytenverteilungsbreite und Apolipoproteine – lauter Begriffe, mit denen Otto Normalverbraucher wenig am Hut hat. Laut Forschung hängen diese aber eng mit der Gesundheit vor allem auch im höheren Alter zusammen. Denn er misst das biologische Alter Ihres derzeitigen Zustandes.
Was wirklich los ist, verrät nur das Blut
Was sogenannte Wearables, das sind elektronische Geräte, die am Körper getragen werden und Vitaldaten oder physiologische Parameter kontinuierlich im Alltag erfassen und auswerten, an der Oberfläche messen (Schritte, Schlaf, Kalorienverbrauch), zeigt nur einen Teil des Bildes. Ob sich im Körper still eine Entzündung entwickelt oder der Stoffwechsel aus dem Gleichgewicht gerät, sieht man nur im Blut.
Dr. Florian Mayer, Facharzt für medizinische und chemische Labordiagnostik bei Preventomed erklärt es einfach: „Eine Smartwatch zeigt Ihnen, wie viele Schritte Sie heute gegangen sind. Ob sich in Ihrem Körper still eine Entzündung oder ein Stoffwechselproblem entwickelt, zeigt sie Ihnen nicht – dafür benötigt es Untersuchungen des Blutes.“
Und die bietet die Firma Preventomed nun an. Künftig sollen laufend neue Testangebote rund um Prävention und gesundes Altern der Firma kommen. Den Auftakt machten am 1. Oktober der Longevity- und der Cortisol-Test. Der Test liefert eine fundierte Momentaufnahme, die zeigt, wo man aktuell in diesen Werten steht. Dazu kommen dann von Experten abgestimmte individuelle Empfehlungen für Ernährung und Bewegung, um körperlich wieder jünger zu werden. Die Tests sind online verfügbar.
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