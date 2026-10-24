Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Präventiv schauen

Wie alt ist ihr Körper wirklich? Ein Test verräts!

Burgenland
24.10.2026 14:01
Preventomed bietet derzeit in Bruckneudorf einen Longvity- und einen Cortisoltest an. Mit ihm ...
Preventomed bietet derzeit in Bruckneudorf einen Longvity- und einen Cortisoltest an. Mit ihm kann man einschätzen, wie hoch die Stressbelastung des Patienten im Moment ist.(Bild: Preventomed)
Porträt von Charlotte Barbara Titz
Von Charlotte Barbara Titz

Diese Frage soll ein Bluttest klären, der in Bruckneudorf angeboten wird. Der Longevity-Test misst gezielt Blutmarker, die laut Forschung eng mit der Gesundheit zusammenhängen. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Präventive Labordiagnostik heißt das Zauberwort, wenn man erkunden möchte, wie man bei guter Gesundheit möglichst alt wird. Longevity ist eines der großen Gesundheitsthemen der Gegenwart.

Der Longevity-Test misst gezielt Blutmarker wie high sensitivity CRP, Erythrozytenverteilungsbreite und Apolipoproteine – lauter Begriffe, mit denen Otto Normalverbraucher wenig am Hut hat. Laut Forschung hängen diese aber eng mit der Gesundheit vor allem auch im höheren Alter zusammen. Denn er misst das biologische Alter Ihres derzeitigen Zustandes.

Was wirklich los ist, verrät nur das Blut
Was sogenannte Wearables, das sind elektronische Geräte, die am Körper getragen werden und Vitaldaten oder physiologische Parameter kontinuierlich im Alltag erfassen und auswerten, an der Oberfläche messen (Schritte, Schlaf, Kalorienverbrauch), zeigt nur einen Teil des Bildes. Ob sich im Körper still eine Entzündung entwickelt oder der Stoffwechsel aus dem Gleichgewicht gerät, sieht man nur im Blut.

Dr. Florian Mayer, Facharzt für medizinische und chemische Labordiagnostik bei Preventomed erklärt es einfach: „Eine Smartwatch zeigt Ihnen, wie viele Schritte Sie heute gegangen sind. Ob sich in Ihrem Körper still eine Entzündung oder ein Stoffwechselproblem entwickelt, zeigt sie Ihnen nicht – dafür benötigt es Untersuchungen des Blutes.“

Und die bietet die Firma Preventomed nun an. Künftig sollen laufend neue Testangebote rund um Prävention und gesundes Altern der Firma kommen. Den Auftakt machten am 1. Oktober der Longevity- und der Cortisol-Test. Der Test liefert eine fundierte Momentaufnahme, die zeigt, wo man aktuell in diesen Werten steht. Dazu kommen dann von Experten abgestimmte individuelle Empfehlungen für Ernährung und Bewegung, um körperlich wieder jünger zu werden. Die Tests sind online verfügbar.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Burgenland
24.10.2026 14:01
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Eisenstadt
3° / 11°
Symbol leichter Regen
Güssing
2° / 11°
Symbol bedeckt
Mattersburg
1° / 11°
Symbol leichter Regen
Neusiedl am See
3° / 11°
Symbol einzelne Regenschauer
Oberpullendorf
2° / 10°
Symbol einzelne Regenschauer

krone.tv

Nach Ardo-Aus
Tiefkühlspinat 2027? Totschnig: „Keine Garantie“
Schreck vor Abflug
Triebwerksbrand setzt Flügel von Airbus in Brand
Feuerball am Himmel
Raketenteil schlug auf Plantage in Indonesien ein
Die britische Schauspielerin Bonnie Wright ist zum zweiten Mal Mama geworden.
Bonnie Wright
„Harry Potter“-Schauspielerin ist Mama geworden
An ligurischer Küste
Großer Thunfisch jagt Mann Riesenschreck ein
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Gericht
Überraschter „Gunkl“ muss drei Jahre ins Gefängnis
204.982 mal gelesen
Günther Paal am Donnerstag vor dem Wiener Landesgericht – er wurde schuldig gesprochen.
Tirol
Mord an Studentin bleibt wohl für immer ungesühnt
109.866 mal gelesen
Daniela Kammerer (19) wurde vor mehr als 21 Jahren in Innsbruck brutal ermordet. Wer ihr das ...
Wien
50.000 bei Mega-Demo gegen „Leerveranstaltungen“
97.172 mal gelesen
Rund 50.000 Menschen legten am Donnerstag den Verkehr in der Innenstadt teilweise lahm.
Wirtschaft
Neues Gesetz könnte Diesel um 95 Cent verteuern
1365 mal kommentiert
Tanken könnte auf lange Sicht noch teurer werden, warnt die WKÖ. 
Wien
Bizarr: Im Schanigarten ein ganzes Kalb gegrillt
889 mal kommentiert
Ein nicht alltäglicher Anblick: In einem Schanigarten im 2. Bezirk brutzelte ein ganzes Kalb.
Ausland
Polizisten schlagen in Paris auf Frau ein
721 mal kommentiert
Hier ist zu sehen, wie Polizisten in Paris mit Demonstranten aneinander geraten.
Mehr Burgenland
Krone Plus Logo
„Agratt Burgenland“
Die Brücke von Andau: Ein Symbol der Freiheit
Grausame Tat
Katze erschlagen: Besitzer aus U-Haft entlassen
Erste Zwischenbilanz
Kopftuchverbot wird im Burgenland eingehalten
Wien, NÖ & Burgenland
Tiere auf der Suche nach einem Zuhause
Erst zwei Projekte
Gemächlicher Start für die Landeswohnungen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf