Wie alt ist ihr Körper wirklich? Ein Test verräts!

Und die bietet die Firma Preventomed nun an. Künftig sollen laufend neue Testangebote rund um Prävention und gesundes Altern der Firma kommen. Den Auftakt machten am 1. Oktober der Longevity- und der Cortisol-Test. Der Test liefert eine fundierte Momentaufnahme, die zeigt, wo man aktuell in diesen Werten steht. Dazu kommen dann von Experten abgestimmte individuelle Empfehlungen für Ernährung und Bewegung, um körperlich wieder jünger zu werden. Die Tests sind online verfügbar.