Schnee-Grüße auf Straßen vor Winterreifenpflicht

Der Blick auf den Kalender zeigt, der Winter ist nicht mehr weit! Ein Blick auf die Webcams zeigt hingegen, dass „Frau Holle“ jetzt schon winterliche Grüße sendet. Nicht nur auf die Berggipfel, sondern auch auf etwas höher gelegene Straßen in Tirol. Probleme bereitete der Schnee bisher noch nicht. Aber was tun, wenn doch? Wenn man etwa noch keine Winterreifen montiert hat? Die Winterausrüstungspflicht gilt ja erst ab dem 1. November ...