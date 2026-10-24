Seit der Länderspielpause ist der Wurm drin

Denn der slowenische Meister war alles andere als eine Übermannschaft und hatte zuvor nur einen Sieg aus sieben Partien gefeiert. Doch bei der Truppe von Danny Röhl scheint der Wurm drin zu sein. Seit der Länderspielpause sind nicht nur die Ergebnisse (das 3:0 gegen Altach ausgenommen) durchwachsen, sondern vor allem auch die spielerische Leistung. Beim GAK (0:0) enttäuschten die Salzburger, gegen Milan (0:4) kassierten sie eine Watschn und in Celje blieben sie einmal mehr hinter den Erwartungen.