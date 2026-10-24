Mit der „Krone“ zum Rapid-Heimspiel!

Grün-weiße Leidenschaft, packende Zweikämpfe und jede Menge Fußball-Emotionen! Am Freitag, dem 6. November, empfängt der SK Rapid Wien den Wolfsberger AC im Allianz Stadion. Die „Krone“ verlost 2×2 Tickets für das Bundesliga-Duell in Hütteldorf!
Der SK Rapid präsentiert sich in dieser Saison in beeindruckender Form und mischt an der Tabellenspitze kräftig mit. Nach dem klaren 3:0-Auswärtserfolg im ersten Saisonduell gegen die Kärntner wollen die Hütteldorfer nun auch vor heimischer Kulisse gegen den WAC nachlegen. Die Gäste aus dem Lavanttal werden allerdings alles daransetzen, den Grün-Weißen einen Strich durch die Rechnung zu machen um auch den neuen Coach Manfred Schmid ein gutes Ergebnis zu schenken.
Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ verlost für die Partie am 6. November um 19:30 im Allianz Stadion in Wien Hütteldorf 2x2 Karten. Einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 4. November, 09:00 Uhr.
Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für Abonnenten des „Krone“ Sport Newsletters gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es noch bis zum Teilnahmeschluss werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.
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