Mit der „Krone“ zum Rapid-Heimspiel!

Der SK Rapid präsentiert sich in dieser Saison in beeindruckender Form und mischt an der Tabellenspitze kräftig mit. Nach dem klaren 3:0-Auswärtserfolg im ersten Saisonduell gegen die Kärntner wollen die Hütteldorfer nun auch vor heimischer Kulisse gegen den WAC nachlegen. Die Gäste aus dem Lavanttal werden allerdings alles daransetzen, den Grün-Weißen einen Strich durch die Rechnung zu machen um auch den neuen Coach Manfred Schmid ein gutes Ergebnis zu schenken.