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Vor Duell mit Wacker

Forst: „Als Kind war ich regelmäßig am Tivoli!“

2. Liga
24.10.2026 09:26
Forst konnte zuletzt regelmäßig jubeln.
Forst konnte zuletzt regelmäßig jubeln.(Bild: GEPA)
Porträt von Kilian Wazik
Von Kilian Wazik

Admiras Justin Forst blühte zuletzt auf, auch, weil er endlich Unterstützung in der Offensive bekam. Mit der „Krone“ sprach der Tiroler über Sturmpartner Schmidt, Besuche am Tivoli und Kindheitsverein Wacker Innsbruck ...

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Lange Zeit war Admira-Stürmer Justin Forst in der Südstädter Offensive auf sich alleine gestellt. Doch auch hier folgte auf den Regen Sonnenschein – in diesem Fall in Person von Alexander Schmidt. Denn seit dessen Rückkehr scheint sein „Spezl“ Forst wie ausgewechselt, verbuchte in den letzten zwei Partien drei Scorer.

Rückkehr von „Spezl“ brachte Licht in’s Dunkel
„Wir verstehen uns blind, auf und neben dem Platz“, bringt der 23-Jährige Licht in’s Dunkel. „Alex weiß genau, was ich mache. Und umgekehrt! Mit so einem Mann im Rücken fällt alles viel leichter.“ Scheint der gesamten Mannschaft so zu gehen, kletterte die Admira nach zwei Siegen in Folge in der Tabelle nach oben. Am Samstag (15.30 Uhr) soll zuhause gegen Wacker Innsbruck nachgelegt werden, der nächste „Dreier“ her.

Forst (re.) kickte 53-Mal für die WSG Tirol.
Forst (re.) kickte 53-Mal für die WSG Tirol.(Bild: Andreas Tröster)

Nie beim Kindheitsverein gespielt
Für den gebürtigen Tiroler Forst ein ganz besonderes Duell. „Ich war als Kind mit meinen Eltern fast bei jedem Spiel am Tivoli. Das war magisch“, schwärmt der Knipser. Für ein Engagement bei Wacker sollte es aber nicht reichen. Von seinem Heimatverein SV Innsbruck ging’s in die AKA Tirol, von dort zur WSG. Für den Kindheitsverein wird es jetzt aber selbstverständlich keine Gastgeschenke geben. „Es ist richtig cool, dass Wacker wieder da ist. Eine Bereicherung für die zweite Liga, das ist kein Geheimnis. Aber die Punkte bleiben trotzdem hier!“

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