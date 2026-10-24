Forst: „Als Kind war ich regelmäßig am Tivoli!“

Lange Zeit war Admira-Stürmer Justin Forst in der Südstädter Offensive auf sich alleine gestellt. Doch auch hier folgte auf den Regen Sonnenschein – in diesem Fall in Person von Alexander Schmidt. Denn seit dessen Rückkehr scheint sein „Spezl“ Forst wie ausgewechselt, verbuchte in den letzten zwei Partien drei Scorer.

Rückkehr von „Spezl“ brachte Licht in’s Dunkel

„Wir verstehen uns blind, auf und neben dem Platz“, bringt der 23-Jährige Licht in’s Dunkel. „Alex weiß genau, was ich mache. Und umgekehrt! Mit so einem Mann im Rücken fällt alles viel leichter.“ Scheint der gesamten Mannschaft so zu gehen, kletterte die Admira nach zwei Siegen in Folge in der Tabelle nach oben. Am Samstag (15.30 Uhr) soll zuhause gegen Wacker Innsbruck nachgelegt werden, der nächste „Dreier“ her.