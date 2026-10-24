Sölden: Das sind die Startnummern der ÖSV-Damen

Start um 10.30 Uhr

Der Start musste am Samstag um eine halbe Stunde verschoben werden. Aufgrund von Arbeiten an der Strecke beginnt der erste Durchgang ab 10.30 Uhr – natürlich live im sportkrone.at-Ticker. Die Entscheidung geht dann ab 13.30 Uhr über die Bühne.