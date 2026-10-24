Sölden: Das sind die Startnummern der ÖSV-Damen

Es geht endlich wieder los! Heute startet mit dem Damen-Riesentorlauf am Rettenbachgletscher in Sölden die neue Ski-Saison. Alice Robinson eröffnet das Rennen – nach ihr stürzt sich Julia Scheib als erste ÖSV-Dame in die neue Saison.
Zu den Topfavoriten zählt unter anderem Vorjahressiegerin Julia Scheib. Fünf von zehn Weltcup-Riesentorläufen hat sie im vergangenen Winter gewonnen und sich damit die Kugel gesichert. Heute geht sie als zweite Läuferin ins Rennen.
Die Startnummern der weiteren Österreicherinnen: Stephanie Brunner (19), Franziska Gritsch (29), Leonie Raich (55), Natalie Falch (58), Elena Riederer (60), Valentina Rings-Wanner (63), Ricarda Haaser (65) und Victoria Olivier (67).
Hier die Startliste:
Start um 10.30 Uhr
Der Start musste am Samstag um eine halbe Stunde verschoben werden. Aufgrund von Arbeiten an der Strecke beginnt der erste Durchgang ab 10.30 Uhr – natürlich live im sportkrone.at-Ticker. Die Entscheidung geht dann ab 13.30 Uhr über die Bühne.
Viele Favoritinnen
„Es gibt sehr viele Favoritinnen. Ich habe schon andere gesehen und bin nicht die Einzige, die schnell sein kann“, meint Julia Scheib. Für Spannung ist also auf jeden Fall gesorgt ...
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