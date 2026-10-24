18 Stockwerke hoch
Hochhaus in Nairobi stürzte ein – Sieben Vermisste
Ein Hochhaus in Kenias Hauptstadt Nairobi ist eingestürzt – nach dem Vorfall werden sieben Menschen vermisst. Das Gebäude befand sich gerade im Bau.
Die Rettungsmannschaften hätten Kontakt zu einigen von ihnen aufgenommen, teilte Innenminister Kipchumba Murkomen im Onlinedienst X mit. Die Einsatzkräfte versuchten demnach, die unter den Trümmern verschütteten Menschen zu befreien.
Auf Einsturz folgten Plünderungen
Das Unglück hatte sich am Freitag im Stadtteil Eastleigh ereignet. Auf Bildern vom Unglücksort war eine große Menschenmenge zu sehen. Örtlichen Medien zufolge kam es nach dem Einsturz zu Plünderungen. Über den Trümmern hingen riesige Staubwolken. Zur Größe des eingestürzten Gebäudes kursierten unterschiedliche Angaben. Es war von bis zu 18 Stockwerken die Rede.
Angesichts der steigenden Bevölkerungszahl in Kenia gibt es in der Hauptstadt Nairobi derzeit einen Bauboom. Überall werden binnen kurzer Zeit Hochhäuser hochgezogen. Eastleigh ist ein dicht besiedeltes Wohn- und Geschäftsviertel, in dem viele somalische Einwanderer leben.
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