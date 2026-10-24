Hochhaus in Nairobi stürzte ein – Sieben Vermisste

Auf Einsturz folgten Plünderungen

Das Unglück hatte sich am Freitag im Stadtteil Eastleigh ereignet. Auf Bildern vom Unglücksort war eine große Menschenmenge zu sehen. Örtlichen Medien zufolge kam es nach dem Einsturz zu Plünderungen. Über den Trümmern hingen riesige Staubwolken. Zur Größe des eingestürzten Gebäudes kursierten unterschiedliche Angaben. Es war von bis zu 18 Stockwerken die Rede.