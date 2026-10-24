Neureuther-Ansage: „Bisschen jung für größere OP!“

Felix Neureuther hat mit Rückenproblemen zu kämpfen, will aber vorerst auf eine Operation verzichten. Eine konservative Therapie soll einen größeren Eingriff zumindest vorerst verhindern.
Die Probleme sind nicht ganz neu – schon während seiner Zeit als Ski-Profi hatte Neureuther mit Rückenproblemen zu kämpfen. Mehrere Bandscheibenvorfälle warfen den Deutschen immer wieder zurück. Und auch nach Ende der Ski-Karriere sind die Probleme geblieben.
„Er hat eine Wirbelversteifung und hätte eigentlich operiert werden sollen“, bestätigte sein Vater vor einigen Tagen gegenüber deutschen Medien. Einen baldigen Eingriff möchte der 42-Jährige aber verhindern. „Er versucht es mit einer konservativen Therapie, muss sich aber schonen und darf nicht golfen“, verriet Papa Christian.
„Bin im Reha-Modus“
Sohn Felix wiederum meldete sich jetzt ebenfalls zu Wort. „Alles gut. Ich kann hier stehen. Ich befinde mich derzeit im Reha-Modus“, erklärte der Ski-Experte gegenüber „bunte.de“, angesprochen auf die Aussagen seines Vaters.
Anschließend bestätigte aber auch er, dass er einen größeren Eingriff so lange wie möglich hinauszögern möchte: „Ich bin jetzt 42. Das ist schon ein bisschen jung für eine größere Operation am Rücken“, so der Deutsche ehrlich.
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