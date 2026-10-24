Neureuther-Ansage: „Bisschen jung für größere OP!“

„Er hat eine Wirbelversteifung und hätte eigentlich operiert werden sollen“, bestätigte sein Vater vor einigen Tagen gegenüber deutschen Medien. Einen baldigen Eingriff möchte der 42-Jährige aber verhindern. „Er versucht es mit einer konservativen Therapie, muss sich aber schonen und darf nicht golfen“, verriet Papa Christian.