Wechselt tschechischer Tormann zum SK Sturm?

Der Verletzung von Stammgoalie Daniil Khudyakov traf Sturm hart. Der Russe erlitt im Derby gegen den GAK eine Unterschenkelfraktur und wird der Ingolitsch-Truppe monatelang ausfallen. Zuletzt hütete Ersatztormann Ammar Helac das Tor, machte dabei einen guten Job. Doch nun dürften die Grazer offenbar doch noch einmal am Transfermarkt aktiv werden.