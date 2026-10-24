Pöltl zufrieden! Toronto schlägt auch Washington

Die Toronto Raptors haben am Freitag (Ortszeit) auch das zweite Spiel der neuen Saison in der National Basketball Association (NBA) für sich entschieden. Die Kanadier mit dem Wiener Jakob Pöltl in ihren Reihen gewannen bei den Washington Wizards 112:102. Der 31-jährige Center steuerte sechs Punkte, neun Rebounds, zwei Assists sowie je einen Steal und Block bei. Er kam auf 26:57 Einsatzminuten. Scottie Barnes verzeichnete mit 28 Zählern und 14 Rebounds ein Double-Double.
„Wir haben gut verteidigt, 23 Ballverluste erzwungen und am Rebound dominiert“, kommentierte Pöltl die Partie. „Eine 17-Punkte-Führung schrumpfte zwar auf einen Zähler, aber wir lagen nie zurück und haben das Spiel stark beendet.“ Schon zum Saisonstart gegen die Chicago Bulls am Mittwoch waren die Raptors nie in Rückstand geraten. Am Sonntag treffen Pöltl und Kollegen auswärts auf die Minnesota Timberwolves. Der kommende Gegner hält nach einem 115:93 bei Orlando Magic ebenfalls bei 2:0-Siegen im jungen Spieljahr.
Titelverteidiger noch sieglos
Noch auf den ersten Erfolg warten muss der Titelverteidiger. Die New York Knicks verloren mit 103:107 bei den Boston Celtics auch ihre zweite Saisonpartie. Jayson Tatum zeichnete für 36 Punkte der Gastgeber verantwortlich. Auf dasselbe Score kam Giannis Antetokounmpo für Miami Heat, dennoch setzte es ein 111:128 gegen die Detroit Pistons. Das Stadtderby in Los Angeles endete mit einem 125:117 der Lakers über die Clippers. Austin Reaves sorgte für 28 Zähler der Sieger.
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