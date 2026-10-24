Pöltl zufrieden! Toronto schlägt auch Washington

„Wir haben gut verteidigt, 23 Ballverluste erzwungen und am Rebound dominiert“, kommentierte Pöltl die Partie. „Eine 17-Punkte-Führung schrumpfte zwar auf einen Zähler, aber wir lagen nie zurück und haben das Spiel stark beendet.“ Schon zum Saisonstart gegen die Chicago Bulls am Mittwoch waren die Raptors nie in Rückstand geraten. Am Sonntag treffen Pöltl und Kollegen auswärts auf die Minnesota Timberwolves. Der kommende Gegner hält nach einem 115:93 bei Orlando Magic ebenfalls bei 2:0-Siegen im jungen Spieljahr.