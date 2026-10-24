„Wir spielen da nicht aus Jux und Tollerei mit!“

Der erste Schritt ist geschafft, jetzt gilt es, nachzuziehen! Sowohl Krems (19 Uhr, gegen Volendam) als auch Vöslau (18 Uhr, gegen Bojnice) haben es am Samstag im Heimspiel selbst in der Hand, den Einzug in die dritte Europacup-Runde zu fixieren. Dabei hätte die Vorbereitung bei dem blau-gelben Duo kaum konträrer sein können ...
Denn in der Wachau setzte man auf Regeneration, ruhte sich auf dem +2 Polster aus dem Hinspiel in den Niederlanden aus. „Ein paar Tage zum Herunterkommen waren wichtig“, erzählt Krems-Coach Ibish Thaqi. Dessen „Neuling“ Mislav Grgic sich als echtes Ass im Ärmel outete, bei seiner Premiere zuletzt mit fünf Treffern seine Klasse aufblitzen lies. „Er könnte mit seiner Qualität genau das fehlende Puzzlestück sein“, schwärmte Thaqi nach der spielfreien Woche.
„Macht mehr Spaß!“
Die gab’s bei Vöslau nicht – ganz im Gegenteil! Der Meister duellierte sich am Mittwoch mit Final-Gegner Fivers, lieferte sich mit den Wienern eine richtig hitzige „Handball-Schlacht“.“Wenn es bissl mehr zugeht, macht’s mehr Spaß“, grinste Jags-Kapitän Mo Bachmann. „Das bringt zusätzliches Feuer und Spannung rein.“
„Nettes Zuckerl“
Allzu spannend möchte man es gegen den slowakischen Vertreter Bojnice nicht machen, das +4 aus dem Hinspiel halten. „Wir dürfen nicht nachlassen, vier Tore sind im Handball schnell verspielt“, weiß der 26-Jährige, der seine Truppe voll auf Sieg ausrichtet. „Der Europacup ist ein nettes Zuckerl. Aber wir spielen nicht aus Jux und Tollerei mit, wollen weiter kommen.“
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