„Wir spielen da nicht aus Jux und Tollerei mit!“

„Macht mehr Spaß!“

Die gab’s bei Vöslau nicht – ganz im Gegenteil! Der Meister duellierte sich am Mittwoch mit Final-Gegner Fivers, lieferte sich mit den Wienern eine richtig hitzige „Handball-Schlacht“.“Wenn es bissl mehr zugeht, macht’s mehr Spaß“, grinste Jags-Kapitän Mo Bachmann. „Das bringt zusätzliches Feuer und Spannung rein.“

„Nettes Zuckerl“

Allzu spannend möchte man es gegen den slowakischen Vertreter Bojnice nicht machen, das +4 aus dem Hinspiel halten. „Wir dürfen nicht nachlassen, vier Tore sind im Handball schnell verspielt“, weiß der 26-Jährige, der seine Truppe voll auf Sieg ausrichtet. „Der Europacup ist ein nettes Zuckerl. Aber wir spielen nicht aus Jux und Tollerei mit, wollen weiter kommen.“