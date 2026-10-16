95 Festnahmen bei Schlag gegen Kindesmissbrauch

Bei einem internationalen Einsatz gegen die Verbreitung von Missbrauchsdarstellungen von Kindern im Internet sind 95 Verdächtige festgenommen worden. „Hinter jeder Datei steht ein Kind, das missbraucht wurde und jedes Mal erneut zum Opfer wird, wenn dieses Bild weiterverbreitet wird“, erklärte Stephen Fry, Exekutivdirektor für Ermittlungsunterstützung bei Interpol.
An den vier zwischen März und September durchgeführten Polizeioperationen waren der Polizeiorganisation zufolge 17 Länder aus Lateinamerika und Europa beteiligt, darunter Brasilien, Kolumbien, Argentinien, Spanien und Italien. Die Ermittler vollstreckten 127 Durchsuchungsbeschlüsse.
Fünfjähriges Kind in Kolumbien in Sicherheit gebracht
In Kolumbien brachte die Polizei demnach ein fünfjähriges Kind in Sicherheit und nahm einen Elternteil fest. Dieser soll Missbrauchsdarstellungen des Kindes produziert und im Internet verkauft haben. Mithilfe einer Interpol-Datenbank konnten Ermittler mehrere Dateien demselben Kind zuordnen. Einige stammten aus der Zeit, als es erst ein Jahr alt gewesen war.
In Ecuador stießen Ermittler bei der Untersuchung eines Verdächtigen aus einer Chatgruppe auf mehr als 4000 Dateien mit Missbrauchsdarstellungen von Kindern mit einem Gesamtumfang von rund 15 Gigabyte. In Panama wurde der Administrator einer Chatgruppe festgenommen, über die solches Material verbreitet wurde und die Interpol zufolge mehr als 700 Nutzer hatte.
Kontakt mit mehr als 260 Mädchen
In Argentinien nahm die Polizei einen Verdächtigen fest, der mit mehr als 260 Mädchen aus verschiedenen Ländern Kontakt gehabt haben soll. Ihm wird sexuelle Erpressung Minderjähriger vorgeworfen. Er soll von den Betroffenen zunehmend explizitere Videos und Bilder verlangt und ihnen gedroht haben, wenn sie sich weigerten.
Nach Angaben von Interpol nutzen Täter digitale Plattformen zunehmend, um Kinder sexuell auszubeuten, Missbrauch zu koordinieren und mit illegalen Inhalten Geld zu verdienen.
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