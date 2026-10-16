95 Festnahmen bei Schlag gegen Kindesmissbrauch

Fünfjähriges Kind in Kolumbien in Sicherheit gebracht

In Kolumbien brachte die Polizei demnach ein fünfjähriges Kind in Sicherheit und nahm einen Elternteil fest. Dieser soll Missbrauchsdarstellungen des Kindes produziert und im Internet verkauft haben. Mithilfe einer Interpol-Datenbank konnten Ermittler mehrere Dateien demselben Kind zuordnen. Einige stammten aus der Zeit, als es erst ein Jahr alt gewesen war.