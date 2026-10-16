Marterbauers linke Grüße

Wochenlang war die SPÖ-Krise dominierendes innenpolitisches Thema, jetzt aber gibt es plötzlich ein anderes Rauschen im Blätterwald: „Klarerweise bin ich links, das ist der Fortschritt“ lautet etwa die Schlagzeile in der Presse über Marterbauers Ideen. Oder im Kurier macht er kein Hehl aus seiner Position: „Ich bin gerne links“ verkündet er.