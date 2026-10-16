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Flammen in Innenstadt

Brandstiftung: Feuerteufel kehrt an Tatort zurück!

Kärnten
16.10.2026 07:19
Die Berufsfeuerwehr Klagenfurt rückte umgehend aus.
Die Berufsfeuerwehr Klagenfurt rückte umgehend aus.(Bild: Handler Wolfgang)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Spektakulärer Einsatz in der Klagenfurter Innenstadt – für Feuerwehr und Polizei: Ein Verdächtiger legte vor einem Geschäft einen Brand, um in der Folge die Löscharbeiten zu beobachten. 

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Alarmierung in der Nacht zum Freitag gegen 01.20 in der Zentrale der Berufsfeuerwehr Klagenfurt: Ein aufmerksamer Zeuge hatte den Brand im Bereich Wienergasse/Glasergasse bemerkt und umgehend den Notruf gewählt. Vor der Auslage eines Modegeschäfts standen mehrere Kartonagen sowie Papier in Flammen. Es handelte sich augenscheinlich um Brandstiftung.

Der Brand konnte rasch gelöscht werden – doch der Schaden ist groß.
Der Brand konnte rasch gelöscht werden – doch der Schaden ist groß.(Bild: Berufsfeuerwehr Klagenfurt)

Eine ebenfalls angerückte Polizeistreife reagierte blitzschnell und startete erste Löschversuche. Die kurz darauf eintreffende Berufsfeuerwehr konnte den Brand schließlich endgültig löschen und Schlimmeres verhindern. Dennoch ist der Schaden gewaltig: Durch die enorme Hitzeentwicklung barst das Schaufenster des Geschäfts, und dichter Qualm zog in die Verkaufsräume. Die Florianis mussten das Geschäft öffnen und den Rauch mit einem Hochleistungslüfter aus dem Gebäude blasen.

Geständnis vor Ort
Dreist: Noch während der Löscharbeiten spazierte der mutmaßliche Feuerteufel seelenruhig zurück zum Tatort und beobachtete den Einsatz. Polizisten erkannten den 37-Jährigen wieder und nahmen ihn fest. Zumal er sich geständig zeigte. Der Klagenfurter wird bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Das Motiv des Zündlers ist noch völlig unklar.

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