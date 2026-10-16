Brandstiftung: Feuerteufel kehrt an Tatort zurück!

Eine ebenfalls angerückte Polizeistreife reagierte blitzschnell und startete erste Löschversuche. Die kurz darauf eintreffende Berufsfeuerwehr konnte den Brand schließlich endgültig löschen und Schlimmeres verhindern. Dennoch ist der Schaden gewaltig: Durch die enorme Hitzeentwicklung barst das Schaufenster des Geschäfts, und dichter Qualm zog in die Verkaufsräume. Die Florianis mussten das Geschäft öffnen und den Rauch mit einem Hochleistungslüfter aus dem Gebäude blasen.