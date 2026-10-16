Ein Jahr Wartezeit auf Termin bei Bezirksgericht

Wartezeit: Ein Jahr. Diese Auskunft erhielt die Grüne Klubobfrau Margit Paul-Kientzl vor Kurzem, als sie um einen Termin beim Bezirksgericht anfragte. Dabei ging es eigentlich nur um eine schlichte Verwaltungssache, eine Urkundenlöschung. Dennoch, der nächste Termin, der ihr angeboten werden konnte, war für September 2027. Sie ist nicht die Einzige, der es so geht. Auch andere berichten von langen Wartezeiten bei den Gerichten, obwohl es oft nur um simple verwaltungstechnische Dinge geht.