Knappe Niederlage für Jakob Pöltl am Geburtstag

48 Stunden nach dem 148:98-Kantersieg gegen die New York Knicks am Ontariosee haben die Toronto Raptors am Donnerstag das zweite Duell mit dem amtierenden NBA-Champion in der Vorbereitung auf die neue Saison knapp verloren. Sie unterlagen am Geburtstag ihres Centers Jakob Pöltl im Madison Square Garden mit 120:122. Der Wiener, der 31 Jahre alt wurde, verbuchte sieben Punkte, vier Rebounds, zwei Assists und je einen Steal sowie Block in 24:42 Minuten auf dem Parkett.
Topscorer der Kanadier war Scottie Barnes mit 23 Zählern. In einem spannenden Spiel sorgten die Knicks mit fünf Punkten in der Schlussminute für die Entscheidung. Im Gegensatz zur Dienstag-Partie waren sie mit all ihren Stars angetreten.
Die Raptors sind bereits am Freitag wieder im Einsatz. Sie gastieren zum Abschluss der Vorbereitung in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga bei den Detroit Pistons. Die erste Begegnung der regulären Saison steht am kommenden Mittwoch gegen die Chicago Bulls an. Österreichs einziger NBA-Profi Pöltl geht in sein elftes Spieljahr in der Liga.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.