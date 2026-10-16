Knappe Niederlage für Jakob Pöltl am Geburtstag

48 Stunden nach dem 148:98-Kantersieg gegen die New York Knicks am Ontariosee haben die Toronto Raptors am Donnerstag das zweite Duell mit dem amtierenden NBA-Champion in der Vorbereitung auf die neue Saison knapp verloren. Sie unterlagen am Geburtstag ihres Centers Jakob Pöltl im Madison Square Garden mit 120:122. Der Wiener, der 31 Jahre alt wurde, verbuchte sieben Punkte, vier Rebounds, zwei Assists und je einen Steal sowie Block in 24:42 Minuten auf dem Parkett.