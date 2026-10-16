Sturm hadert: „Deswegen haben wir verloren!“

Ingolitsch wies unter anderem auf die 63. Minute hin, als Jürgen Heil und Jacob Hödl beinahe das 1:1 erzielten. „Daraus haben wir kein Kapital schlagen können, und das ist das Einzige, das wir uns vorwerfen können.“ Ausschlaggebend für die Niederlage sei allerdings nicht die vergebene Topchance gewesen, sondern die Schwäche bei defensiven Standards. „Deswegen konnten wir das Spiel nicht länger offenhalten und haben verloren“, erklärte Ingolitsch.