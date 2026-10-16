Joe Manganiello teilt Schock-Fotos aus dem Spital

Das Bild, das so heftig ist, dass wir es nicht einbinden können, entstand nach einem weiteren Eingriff, bei dem „mein Stomabeutel entfernt und der verbliebene Teil meines Verdauungstrakts wieder miteinander verbunden wurde“, erklärte er.

Gesicht von Pickeln überzogen

Auf einem dritten Foto ist sein Gesicht mit Pickeln übersät. Es zeige beispielhaft die zahlreichen Hautprobleme, unter denen er während der sieben Jahre litt, in denen er krank war, schrieb der Schauspieler. Und erklärte: „Meine Haut, ein Organ des Immunsystems, war von praktisch jeder bekannten Hauterkrankung betroffen – meistens traten mehrere gleichzeitig auf.“