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Joe Manganiello teilt Schock-Fotos aus dem Spital

Society International
16.10.2026 07:43
Joe Manganiello litt jahrelang an einer Autoimmunkrankheit. Jetzt teilte der „Magic Mike“-Star ...
Joe Manganiello litt jahrelang an einer Autoimmunkrankheit. Jetzt teilte der „Magic Mike“-Star schockierende Bilder aus dem Spital, die nach einer Not-OP entstanden waren.(Bild: Krone-Collage/APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Dia Dipasupil, instagram.com/joemanganiello)
Porträt von Christian Thiele
Von Christian Thiele

So hat man den muskelbepackten „Magic Mike“-Star noch nie gesehen. Joe Manganiello postete jetzt erschütternde Krankenhaus-Fotos auf seinem Social-Media-Profil, die seinen Kampf gegen eine quälende Autoimmunerkrankung dokumentieren. Die Krankheit trieb ihn nach eigenen Angaben bis an den Rand des Suizids.

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In seinen neuen Memoiren „Bloodlines“ schildert der Schauspieler seine Erkrankung, die 2016 dazu führte, dass ihm Teile des Darms entfernt werden mussten.

In zwei Wochen rund 27 Kilo verloren
Eines der Fotos, die er jetzt teilte, entstand nach der Operation. Es zeigt einen ausgemergelten Manganiello auf einem Stuhl neben seinem Krankenhausbett. Er ist an zwei Infusionen angeschlossen und trägt einen Stomabeutel.

Auf einem der Fotos sieht man Joe Manganiello an Infusionen angeschlossen. Es entstand nach ...
Auf einem der Fotos sieht man Joe Manganiello an Infusionen angeschlossen. Es entstand nach seiner Operation.(Bild: instagram.com/joemanganiello)

„In den zwei Wochen nach der Operation verlor ich insgesamt rund 27 Kilo“, schrieb der 49-Jährige zu dem Bild. Ein zweites Foto mit der Warnung „Vorsicht Trigger“ zeigt drastisch seinen Bauch. Unterhalb des Bauchnabels ist eine offene Operationswunde zu sehen. 

Das Bild, das so heftig ist, dass wir es nicht einbinden können, entstand nach einem weiteren Eingriff, bei dem „mein Stomabeutel entfernt und der verbliebene Teil meines Verdauungstrakts wieder miteinander verbunden wurde“, erklärte er.

Gesicht von Pickeln überzogen
Auf einem dritten Foto ist sein Gesicht mit Pickeln übersät. Es zeige beispielhaft die zahlreichen Hautprobleme, unter denen er während der sieben Jahre litt, in denen er krank war, schrieb der Schauspieler. Und erklärte: „Meine Haut, ein Organ des Immunsystems, war von praktisch jeder bekannten Hauterkrankung betroffen – meistens traten mehrere gleichzeitig auf.“

Joe Manganiello und Sofia Vergara waren fast zehn Jahre verheiratet. Sie stimmte damals der ...
Joe Manganiello und Sofia Vergara waren fast zehn Jahre verheiratet. Sie stimmte damals der Not-OP ihres Ehemannes zu. Dennoch macht der „Magic Mike“-Star seiner Ex auch Vorwürfe.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Amy Sussman)

In seinem neuen Buch behauptete er außerdem, dass seine damalige Ehefrau Sofia Vergara sich während seiner Erkrankung geweigert habe, ihn in den Arm zu nehmen – selbst dann, „wenn ich sie darum angefleht habe“. 

Vergara stimmte Not-OP zu
Allerdings schrieb Manganiello ihr auch zu, ihm das Leben gerettet zu haben, indem sie der Notoperation zustimmte, bei der ein Teil seines Darms entfernt wurde. In seinem Buch schreibt Manganiello, dass Vergara, die er 2015 geheiratet hatte, im Krankenhaus „an seinem Bett“ gewesen sei, während sich sein Zustand zunehmend verschlechterte.

Vor der Operation hatte der Schauspieler unter unerträglichen Bauchschmerzen, Hautausschlägen, Fieber, Kopfschmerzen und Blutungen aus dem Enddarm gelitten. In den folgenden sieben Jahren verlor er dadurch fast 30 Kilogramm.

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Die Notoperation führte schließlich zu dem, was Manganiello als „lebensrettende Amputation eines Organs“ bezeichnet. Er enthüllte, dass Vergara die Entscheidung für diesen drastischen Eingriff traf, während er selbst bereits operiert wurde.

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