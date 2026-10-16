Nach Megahitze Ernteausfälle von bis zu 50 Prozent

Rund ein Drittel weniger Äpfel

In der Steiermark wird heuer mit einer Apfelernte in Höhe von rund 90.000 Tonnen gerechnet, österreichweit mit etwa 130.000 Tonnen. Damit wird die Apfelernte laut aktueller Prognose rund 35 Prozent unter dem Vorjahresniveau liegen. „Die heurige Ernte zeigt deutlich, wie stark die Obst- und Gemüseproduktion unter den Auswirkungen des Klimawandels leidet“, so Landwirtschaftskammer-Österreich-Chef Moosbrugger. Wasser werde „immer mehr zur Schlüsselfrage für unsere Lebensmittelproduktion“.