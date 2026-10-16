Nach Megahitze Ernteausfälle von bis zu 50 Prozent

Hitze und Trockenheit haben neben dem Acker- und Weinbau auch die Obst- und Gemüsebauern hart getroffen. Im Obstbau wird mit rund 30 Prozent weniger Ernte gerechnet. Noch stärker trifft es den Gemüsebau: Dort dürfte die Ernte im Durchschnitt um 40 Prozent geringer ausfallen. Bei einzelnen Kulturen wie Chinakohl und Kraut drohen Einbußen von bis zu 50 Prozent.
Bei Zwiebeln und Karotten liegen die Ertragseinbußen laut den Bauernvertretern bei rund 25 Prozent. Bei Salaten und Kohlgemüse seien die hohen Ausfälle des Sommers durch „gute Erträge“ im Herbst teilweise kompensiert worden. „Schwierig, aber etwas besser, als befürchtet“ sei die Ertragssituation im Gemüsebau unter Glas und Folie, hieß es vom Branchenverband für Obst und Gemüse.
Klima und Bewässerung können im geschützten Gemüseanbau gezielter gesteuert werden, doch bei Temperaturen über 30 Grad stellen die Pflanzen ihr Wachstum ein. Bei Gurken, Paprika und Melanzani seien die hitzebedingten Ausfälle im Herbst teils ausgeglichen worden.
Rund ein Drittel weniger Äpfel
In der Steiermark wird heuer mit einer Apfelernte in Höhe von rund 90.000 Tonnen gerechnet, österreichweit mit etwa 130.000 Tonnen. Damit wird die Apfelernte laut aktueller Prognose rund 35 Prozent unter dem Vorjahresniveau liegen. „Die heurige Ernte zeigt deutlich, wie stark die Obst- und Gemüseproduktion unter den Auswirkungen des Klimawandels leidet“, so Landwirtschaftskammer-Österreich-Chef Moosbrugger. Wasser werde „immer mehr zur Schlüsselfrage für unsere Lebensmittelproduktion“.
Ein „Sorgenkind“ der Landwirtschaftsbranche ist der Bereich Tiefkühlgemüse. Laut Schätzungen ist das niederösterreichische Ardo-Tiefkühlwerk, das im Sommer 2027 geschlossen werden soll, für 80 Prozent der heimischen Tiefkühlgemüseproduktion verantwortlich. Rund 500 Gemüsebauern sind Zulieferer für das Werk. Die geplante Ardo-Schließung hat bereits unmittelbare Auswirkungen auf die Landwirtschaft im Marchfeld.
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