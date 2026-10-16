Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Harter Schlag

Nach Megahitze Ernteausfälle von bis zu 50 Prozent

Österreich
16.10.2026 07:42
Bei einzelnen Kulturen, etwa Chinakohl und Kraut, betragen die Ernteverluste in manchen Regionen ...
Bei einzelnen Kulturen, etwa Chinakohl und Kraut, betragen die Ernteverluste in manchen Regionen bis zu 50 Prozent, bei Zwiebeln etwa 25 Prozent.(Bild: APA/HARALD SCHNEIDER)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Hitze und Trockenheit haben neben dem Acker- und Weinbau auch die Obst- und Gemüsebauern hart getroffen. Im Obstbau wird mit rund 30 Prozent weniger Ernte gerechnet. Noch stärker trifft es den Gemüsebau: Dort dürfte die Ernte im Durchschnitt um 40 Prozent geringer ausfallen. Bei einzelnen Kulturen wie Chinakohl und Kraut drohen Einbußen von bis zu 50 Prozent.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Bei Zwiebeln und Karotten liegen die Ertragseinbußen laut den Bauernvertretern bei rund 25 Prozent. Bei Salaten und Kohlgemüse seien die hohen Ausfälle des Sommers durch „gute Erträge“ im Herbst teilweise kompensiert worden. „Schwierig, aber etwas besser, als befürchtet“ sei die Ertragssituation im Gemüsebau unter Glas und Folie, hieß es vom Branchenverband für Obst und Gemüse.

Klima und Bewässerung können im geschützten Gemüseanbau gezielter gesteuert werden, doch bei Temperaturen über 30 Grad stellen die Pflanzen ihr Wachstum ein. Bei Gurken, Paprika und Melanzani seien die hitzebedingten Ausfälle im Herbst teils ausgeglichen worden. 

Im Obstbau wird mit rund 30 Prozent weniger Ernte gerechnet.
Im Obstbau wird mit rund 30 Prozent weniger Ernte gerechnet.(Bild: APA/BARBARA GINDL)

Rund ein Drittel weniger Äpfel
In der Steiermark wird heuer mit einer Apfelernte in Höhe von rund 90.000 Tonnen gerechnet, österreichweit mit etwa 130.000 Tonnen. Damit wird die Apfelernte laut aktueller Prognose rund 35 Prozent unter dem Vorjahresniveau liegen. „Die heurige Ernte zeigt deutlich, wie stark die Obst- und Gemüseproduktion unter den Auswirkungen des Klimawandels leidet“, so Landwirtschaftskammer-Österreich-Chef Moosbrugger. Wasser werde „immer mehr zur Schlüsselfrage für unsere Lebensmittelproduktion“.

Lesen Sie auch:
Diese Fabrik im niederösterreichischen Leopoldsdorf könnte künftig für die ...
Krone Plus Logo
Rettung in Sicht?
Diese Firma will Ardo-Bauern im Marchfeld helfen!
15.10.2026
Sorge im Marchfeld
Ardo: Gewerkschaft fordert nun besseren Sozialplan
14.10.2026

Ein „Sorgenkind“ der Landwirtschaftsbranche ist der Bereich Tiefkühlgemüse. Laut Schätzungen ist das niederösterreichische Ardo-Tiefkühlwerk, das im Sommer 2027 geschlossen werden soll, für 80 Prozent der heimischen Tiefkühlgemüseproduktion verantwortlich. Rund 500 Gemüsebauern sind Zulieferer für das Werk. Die geplante Ardo-Schließung hat bereits unmittelbare Auswirkungen auf die Landwirtschaft im Marchfeld.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Österreich
16.10.2026 07:42
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

In Bielefeld sind drei junge Männer bei einem bewaffneten Streit zwischen zwei Gruppen verletzt ...
Streit mit Waffen
Drei Verletzte bei Schüssen in Bielefeld
Die deutsche Arbeitsministerin Bärbel Bas ist zurückgetreten.
„Öffentliche Angriffe“
Deutsche Bärbel Bas tritt als Ministerin zurück
In New York haben ICE-Beamte auf einen Mann in seinem Auto geschossen. Daraufhin gingen Menschen ...
War mit Kind unterwegs
ICE-Beamte schossen in New York auf Autofahrer
Streit zwischen Clans?
Mexiko: Zehn Tote bei Schlägerei in Gefängnis
Pentagon-Chef Pete Hegseth will Nidal Hasan (kleines Bild) öffentlich erschießen lassen.
Wer ist Nidal Hasan?
Dieser Mann soll im Livestream erschossen werden
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Unfassbare Verhältnisse: Ekelalarm auf Tiroler Alm
148.394 mal gelesen
Die Wangalm liegt inmitten wundervollen Berge, die Küche ist vollkommen verschmutzt.
Steiermark
Tod durch Notstromgerät: Paar stirbt in Haus
115.122 mal gelesen
Ein Notstromaggregat kann innerhalb weniger Minuten zum Tod führen, wenn es in geschlossenen ...
Oberösterreich
40 OPs, aber Kranker darf nicht in Pension gehen
86.823 mal gelesen
Krone Plus Logo
Seine Krankengeschichte füllt mittlerweile einen dicken Ordner. Der PVA ist das zu wenig.
Außenpolitik
Kiew erneut in Flammen – Verbündete schlagen Alarm
1092 mal kommentiert
Kiew wurde erneut schwer von russischen Raketen getroffen …
Innenpolitik
Kickl tobte, scheiterte aber mit Misstrauensantrag
979 mal kommentiert
Kickl erachtet die Dreierkoalition für nicht mehr handlungsfähig.
Innenpolitik
FPÖ-Nein zu Straftäter-Abschiebung in Heimat
889 mal kommentiert
Die Justizanstalten in Österreich sind überfüllt – mit einer Gesetzesnovelle sollen nun ...
Mehr Österreich
Krone Plus Logo
Beweisvideo ungeprüft
Vogelnest von Baum gespritzt: Erneute Anzeige
Harter Schlag
Nach Megahitze Ernteausfälle von bis zu 50 Prozent
Flammen in Innenstadt
Brandstiftung: Feuerteufel kehrt an Tatort zurück!
Sparmaßnahmen
Ein Jahr Wartezeit auf Termin bei Bezirksgericht
Krone Plus Logo
So bleibt es günstig
Heizkosten explodieren in diesem Winter wieder
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf