Sport-Imperium von Klagenfurt-Boss zerbröselt

In der Regionalliga sieht sich Völkermarkt gegen die „große“ Austria Klagenfurt als klarer Außenseiter. Coach Rudi Perz freut sich auf den „Bundesliga-Staff“ und eine „schillernde Figur“. Die Violetten verlieren zudem ihren Trainer Luka Bjelica, ein Ex-Akteur zog sich einen Kreuzbandriss zu. Und abseits davon summieren sich die Gläubigerforderungen bei den Klubs von Gesellschafter Zeljko Karajica auf rund 7,8 Millionen Euro!