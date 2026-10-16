Vier Spitzensportler mit der Liebe zum Fußball

Einer von ihnen ist Kilian Gütl vom FC Zirl (2. Landesliga West). Der 22-Jährige galt bis zur vergangenen Saison als große Hoffnung in der Nordischen Kombination. Doch inzwischen hat der gebürtige Vorarlberger seine Karriere als aktiver Kombinierer beendet. „Ich habe es schon länger nicht mehr so gefühlt“, erzählt der Juniorenweltmeister von 2023 im Mixed-Team-Bewerb. Zum Studium der Wirtschaftswissenschaften zog es Gütl nach Innsbruck. Über einen ehemaligen Schulkollegen aus seiner Zeit am Skigymnasium Stams wurde er schließlich auf den FC Zirl aufmerksam. Die Lust auf Fußball war schnell wieder geweckt. „Ich wollte einfach wieder kicken – und das hat in Zirl mit dem Team gleich super gepasst“, erzählt Gütl. Auch sein Trainer Faik Kurt ist von seinem Neuzugang begeistert: „Der ist einfach eine brutale Maschine und hat einen guten Schuss.“

Ganz vom Wintersport verabschiedet hat sich die „Maschine“ nicht. Gütl bleibt der Nordischen Kombination als Servicemann für Fischer-Ski erhalten. „Das lässt sich perfekt mit dem Studium vereinen und ich kann im Weltcup dabei sein“, freut er sich auf seine neue Aufgabe.