Brandrede im Video: „Kind in Graz weniger wert“

Große Aufregung nach dem Sparpaket der Stadt Graz: Die Einstellung der Holding-Förderungen trifft den Spitzensport hart. Sturm-Boss Christian Jauk platzte am Rande der Europa-League-Niederlage gegen Bournemouth im „Krone“-Interview (Video oben) der Kragen: „Scheinbar ist ein Kind in Graz deutlich weniger wert als ein Kind in Wien.“